В Севастополе устранили повреждения в жилых домах после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 28.02.2026
В Севастополе устранили повреждения в жилых домах после атаки ВСУ
В Севастополе устранили повреждения в жилых домах после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 28.02.2026
В Севастополе устранили повреждения в жилых домах после атаки ВСУ
Прокуратура проконтролировала устранение повреждений жилых домов на ул. Маршала Крылова в городе Севастополе после обстрела ВСУ.
2026-02-28T19:11
2026-02-28T19:11
севастополь
новости севастополя
прокуратура города севастополя
происшествия
атаки всу на крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура проконтролировала устранение повреждений жилых домов на ул. Маршала Крылова в городе Севастополе после обстрела ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."По поручению прокурора города Севастополя Андрея Шевцова проверена информация о непроведении восстановительных работ в многоквартирных домах по ул. Маршала Крылова. Проверка организована в связи с обращением жильцов, опубликованном 27 февраля в социальных сетях и средствах массовой информации. Граждане сообщили, что в их квартирах не были оперативно проведены работы по восстановлению остекления окон после атаки БПЛА", - говорится в сообщении.По данным надзорного ведомства, в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения в деятельности Комиссии по установлению причиненного ущерба жилым, нежилым помещениям и имуществу первой необходимости физических лиц в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и (или) действий террористической направленности в период проведения СВО, а также при пресечении указанных действий правомерными действиями на территории ВМО г. Севастополя Гагаринский муниципальный округ. "Прокурор района внес главе внутригородского муниципального образования представление об устранении нарушений закона. Под контролем прокуратуры 27 и 28 февраля ремонтные работы выполнены. Проведена замена 48 стекол в 13 жилых помещений в многоквартирных домах 8 и 8-А по ул. Маршала Крылова", - добавили в прокуратуре.В ночь на 20 февраля ВСУ совершили массированную атаку на Севастополь. Погиб 30-летний мужчина – он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника. Кроме того, ранена 90-летняя женщина – ударной волной от сбитого БПЛА в ее квартире выбило стекла. Пенсионерка получила поверхностные раны голени и глаз.Кроме того, в городе были зафиксированы повреждение жилых домов. Так, на улице Маршала Крылова повреждения фиксируют в трех квартирах двух многоэтажек, в переулке Ставковый задеты девять частных домовладений, на улице Федоровской осколком БПЛА повреждена газовая труба, а на Бориса Михайлова обнаружены осколки и повреждения. В большинстве случая выбиты стекла у зданий. Также металлическими шариками, начиненными в дроны, были повреждены 11 автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком расследует дело о гибели мужчины при атаке ВСУ на СевастопольВСУ становятся все более изощренными в атаках на Севастополь – РазвожаевАтаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками
севастополь
Новости
севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, происшествия, атаки всу на крым
В Севастополе устранили повреждения в жилых домах после атаки ВСУ

В Севастополе устранили повреждения в жилых домах после атаки ВСУ - прокуратура

19:11 28.02.2026
 
Прокуратура проконтролировала устранение повреждений жилых домов на ул. Маршала Крылова в Севастополе
Прокуратура проконтролировала устранение повреждений жилых домов на ул. Маршала Крылова в Севастополе
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура проконтролировала устранение повреждений жилых домов на ул. Маршала Крылова в городе Севастополе после обстрела ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"По поручению прокурора города Севастополя Андрея Шевцова проверена информация о непроведении восстановительных работ в многоквартирных домах по ул. Маршала Крылова. Проверка организована в связи с обращением жильцов, опубликованном 27 февраля в социальных сетях и средствах массовой информации. Граждане сообщили, что в их квартирах не были оперативно проведены работы по восстановлению остекления окон после атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения в деятельности Комиссии по установлению причиненного ущерба жилым, нежилым помещениям и имуществу первой необходимости физических лиц в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и (или) действий террористической направленности в период проведения СВО, а также при пресечении указанных действий правомерными действиями на территории ВМО г. Севастополя Гагаринский муниципальный округ.
"Прокурор района внес главе внутригородского муниципального образования представление об устранении нарушений закона. Под контролем прокуратуры 27 и 28 февраля ремонтные работы выполнены. Проведена замена 48 стекол в 13 жилых помещений в многоквартирных домах 8 и 8-А по ул. Маршала Крылова", - добавили в прокуратуре.
В ночь на 20 февраля ВСУ совершили массированную атаку на Севастополь. Погиб 30-летний мужчина – он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника. Кроме того, ранена 90-летняя женщина – ударной волной от сбитого БПЛА в ее квартире выбило стекла. Пенсионерка получила поверхностные раны голени и глаз.
Кроме того, в городе были зафиксированы повреждение жилых домов. Так, на улице Маршала Крылова повреждения фиксируют в трех квартирах двух многоэтажек, в переулке Ставковый задеты девять частных домовладений, на улице Федоровской осколком БПЛА повреждена газовая труба, а на Бориса Михайлова обнаружены осколки и повреждения. В большинстве случая выбиты стекла у зданий. Также металлическими шариками, начиненными в дроны, были повреждены 11 автомобилей.
