В Севастополе ремонтируют построенный в 1937 году корпус начальной школы - РИА Новости Крым, 28.02.2026
В Севастополе ремонтируют построенный в 1937 году корпус начальной школы
В Севастополе ремонтируют построенный в 1937 году корпус начальной школы - РИА Новости Крым, 28.02.2026
В Севастополе ремонтируют построенный в 1937 году корпус начальной школы
В Севастополе начался капитальный ремонт корпуса начальной школы №14 имени И.С. Пьянзина. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе начался капитальный ремонт корпуса начальной школы №14 имени И.С. Пьянзина. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что здание было построено 89 лет назад – в 1937 году. В планах строителей обновить фасады, крышу и инженерные сети во всем корпусе.После завершения ремонта во всех классах школы установят кондиционеры, а также закупят современное оборудование для кабинетов физики, химии, биологии, труда, музыки и ИЗО. Кроме того, в планах – восстановить помещение тира, которое не функционировало с 80-х годов, добавил губернатор."Мы рассчитываем, что 1 сентября дети уже зайдут в обновленный учебный корпус. Полное благоустройство территории, включая спортивную площадку, планируем завершить до конца 2026 года", - сказал Развожаев.В 2026 году в Севастополе планируют капитально отремонтировать школы № 14, 28, 43, 34, 38, образовательный центр имени Ревякина и четыре детских сада: №16, 32, 103 и 113, добавил глава города-героя.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе начался капитальный ремонт корпуса начальной школы №14 имени И.С. Пьянзина. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Он отметил, что здание было построено 89 лет назад – в 1937 году. В планах строителей обновить фасады, крышу и инженерные сети во всем корпусе.
"В процессе демонтажа строители столкнулись со скрытыми дефектами перекрытия между вторым этажом здания и чердаком, характерными для построек довоенного времени. Теперь специалистам предстоит выполнить усиление конструкций, однако это не должно повлиять на сроки", - написал он в Telegram.
После завершения ремонта во всех классах школы установят кондиционеры, а также закупят современное оборудование для кабинетов физики, химии, биологии, труда, музыки и ИЗО. Кроме того, в планах – восстановить помещение тира, которое не функционировало с 80-х годов, добавил губернатор.
"Мы рассчитываем, что 1 сентября дети уже зайдут в обновленный учебный корпус. Полное благоустройство территории, включая спортивную площадку, планируем завершить до конца 2026 года", - сказал Развожаев.
В 2026 году в Севастополе планируют капитально отремонтировать школы № 14, 28, 43, 34, 38, образовательный центр имени Ревякина и четыре детских сада: №16, 32, 103 и 113, добавил глава города-героя.
