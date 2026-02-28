https://crimea.ria.ru/20260228/v-sevastopole-remontiruyut-postroennyy-v-1937-godu-korpus-nachalnoy-shkoly-1153571189.html

В Севастополе ремонтируют построенный в 1937 году корпус начальной школы

В Севастополе ремонтируют построенный в 1937 году корпус начальной школы - РИА Новости Крым, 28.02.2026

В Севастополе ремонтируют построенный в 1937 году корпус начальной школы

В Севастополе начался капитальный ремонт корпуса начальной школы №14 имени И.С. Пьянзина. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе начался капитальный ремонт корпуса начальной школы №14 имени И.С. Пьянзина. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что здание было построено 89 лет назад – в 1937 году. В планах строителей обновить фасады, крышу и инженерные сети во всем корпусе.После завершения ремонта во всех классах школы установят кондиционеры, а также закупят современное оборудование для кабинетов физики, химии, биологии, труда, музыки и ИЗО. Кроме того, в планах – восстановить помещение тира, которое не функционировало с 80-х годов, добавил губернатор."Мы рассчитываем, что 1 сентября дети уже зайдут в обновленный учебный корпус. Полное благоустройство территории, включая спортивную площадку, планируем завершить до конца 2026 года", - сказал Развожаев.В 2026 году в Севастополе планируют капитально отремонтировать школы № 14, 28, 43, 34, 38, образовательный центр имени Ревякина и четыре детских сада: №16, 32, 103 и 113, добавил глава города-героя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

