В Севастополе появится первый в России исторический почетный караул

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе появится первый в России исторический почетный караул – постоянно действующее воинское подразделение, обученное по уставу середины XIX века и в форме того времени. Где оно будет базироваться, как обучаться, когда выходить на вахту и многое другое о необычном взводе рассказал директор музейного комплекса "35-я береговая батарея" Станислав Нагорный, который курирует проект.О том, что в Севастополе появится первый в Российской Федерации исторический почетный караул, Нагорный сообщил на пресс-конференции регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), членом совета которого является.Проект реализуется в рамках подписанного еще в 2022 году соглашения между руководством РВИО и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.Уникальный взвод из 14 штыков под командованием унтер-офицера сформируют на базе полка Росгвардии в Севастополе. Свое знамя, барабан – будет все как положено для такого церемониального подразделения, говорит он."Подразделение будет обучено по стандартам середины XIX века, обмундированное в форму, которую носили русские солдаты периода императора Николая Павловича и обученное строевым приемам согласно воинскому уставу того времени", – рассказал Нагорный.Как специалист-униформолог, именно он и будет заниматься подготовкой и бойцов, и офицеров в этом взводе, рассказал РИА Новости Крым Нагорный."То есть моя задача, чтобы они были правильно одеты. Плюс, как историк русской армии середины XIX века, я разбираюсь в военных уставах, то есть помогу им освоить строевую науку. Потому что маршировали по-другому, оружейные приемы делали по-другому, поворачивались – все было иначе. И офицеру покажу, как саблей салютовать. И вместе с ними мы разработаем определенный набор строевых эволюций, достаточный для того, чтобы проводить показательные мероприятия", – рассказал он.По словам Нагорного, сейчас он занимается разработкой упрощенного варианта воинского устава 1848 года, "простого и понятного каждому". После он намерен передать его росгвардейцам, чтобы те, ориентируясь на этот адаптированный "документ", сами могли тренироваться.А делать это, по словам Нагорного, будут как бойцы-контрактники, так и срочники, так что для кого-то участие в этом проекте сможет стать "самым ярким впечатлением службы" в Севастополе, заметил Нагорный.Почетный караул будет носить форму российский гвардии – а точнее, отдельного корпуса внутренней стражи, 41-го батальона, принимавшего участие в боях в годы Крымской войны.То есть это не только будет красиво, но в полной мере соответствовать историческому контексту, "поскольку этот батальон охранял внутренний покой в Таврической губернии в первой половине и третьей четверти XIX века", отметил Нагорный.Уникальный почетный караул, убежден Нагорный, станет украшением многих знаковых праздников и мероприятий в городе-герое и привлечет еще большее число гостей."Сегодня Севастополь – это не только центр патриотизма всей России, но еще и центр военно-исторического туризма. И чем больше у нас будет ярких мероприятий, ярких событий, перформансов с историческим наполнением, тем лучше. Чем это для нас ценно? Это не артисты, не исторические реконструкторы – это военные, наши росгвардейцы. И мы не просто даем красоту, а еще делаем акцент на нашем городе воинской славы", – сказал эксперт.По мнению Нагорного, нвоый проект станет своеобразным аналогом того почетного караула, который уже много десятилетий несет вахту у вечного огня около мемориала обороны Севастополя 1941– 1942 гг. на площади Нахимова.Кроме того, выход исторического почетного караула Севастополя будет сопровождать оркестр Росгвардии. Собственно, идея формирования исторического взвода реализуется в рамках проекта "Музыка победы", который РВИО в Севастополе в 2026 году решили масштабировать из "Вечерних зорь". "Зори" - красивые исторический ритуалы с реконструкциями в парадной форме русской армии и флота 1850-х годов с участием военного оркестра Росгвардии и коллектива исторических танцев стали проходить впервые в Севастополе в 2025 году.Исторический почетный караул Севастополя должен появиться к лету 2026.А когда его работа будет отлажена, проект можно будет снова расширять, считает Нагорный. Например, добавлять исторических реконструкторов и артистов театров для организации масштабных парадных мероприятий в историческом стиле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Увлеченные войной: реконструкторы Крымского военно-исторического фестиваляАрхитектурный колорит Крыма: в гармонии исторического и современного Секретные разработки Романовых: в Крыму на выставке покажут первые БПЛА

