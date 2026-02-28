Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260228/v-sevastopole-otboy-vozdushnoy-trevogi-1153575375.html
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 28.02.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T17:24
2026-02-28T17:25
воздушная тревога в севастополе
крым
новости крыма
срочные новости крыма
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:0:2896:1629_1920x0_80_0_0_2ffac22bca3dd9e359ca1b743f1e392d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7246ed8a63c27d52fed56a3e064c349a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воздушная тревога в севастополе, крым, новости крыма, срочные новости крыма, михаил развожаев
В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

17:24 28.02.2026 (обновлено: 17:25 28.02.2026)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушная тревога в СевастополеКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43Количество погибших в школе в Иране возросло до 85 человек
18:37Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта - пострадали люди
18:02Россия и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН по Ирану
17:38Рейд в Севастополе снова открыт
17:24В Севастополе отбой воздушной тревоги
17:19Как в Алупке решили вопрос с подтоплением школы – власти
17:07Воздушная тревога объявлена в Севастополе
17:05В Севастополе закрыли рейд
17:01Тело мальчика нашли при расчистке снега в Подмосковье - возбуждено дело
16:58В МЧС рассказали подробности спасения выпавшего с 10 этажа малыша
16:38Ракета попала по школе в Иране - погибли не менее 60 детей
16:30Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с постоянными членами Совбеза
16:27В горах Крыма мужчина травмировал ногу и застрял в лесу
16:14Удары США по Ирану – сколько продлится кампания: прогноз эксперта
15:55Несколько сотен пропавших без вести бойцов СВО нашли живыми в плену
15:39Глава МИД Ирана сообщил о срочных планах созыва Совбеза ООН
15:15Крымский мост сейчас - что происходит
14:50Борис Тезиков – биография
14:39Удары США и Израиля по Ирану – реакция России
14:17В Севастополе ремонтируют построенный в 1937 году корпус начальной школы
Лента новостейМолния