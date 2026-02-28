Рейтинг@Mail.ru
В МЧС рассказали подробности спасения выпавшего с 10 этажа малыша - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260228/v-mchs-rasskazali-podrobnosti-spaseniya-vypavshego-s-10-etazha-malysha-1153574155.html
В МЧС рассказали подробности спасения выпавшего с 10 этажа малыша
В МЧС рассказали подробности спасения выпавшего с 10 этажа малыша - РИА Новости Крым, 28.02.2026
В МЧС рассказали подробности спасения выпавшего с 10 этажа малыша
Две женщины – медработники Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины (ВЦЭРМ) имени А.М. Никифорова МЧС России – спасли полуторагодовалого... РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T16:58
2026-02-28T16:58
новости
санкт-петербург
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
маргарита симоньян
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111803/75/1118037587_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_0ea13a829df420f9552350ca2b1699ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Две женщины – медработники Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины (ВЦЭРМ) имени А.М. Никифорова МЧС России – спасли полуторагодовалого ребенка, который выпал из окна 10 этажа в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Все случилось 25 февраля на Богатырском проспекте. Медсестра отделения сердечно-сосудистой хирургии ВЦЭРМ Анна Кабашова в этот момент находилась в продуктовом магазине. Услышав, как работник магазина сообщил, что у открытого окна находится маленький ребенок, бросилась на улицу, сообщили в МЧС.Медсестра сняла свою куртку, вместе с коллегой они растянули ее под окнами дома. С помощью одного из очевидцев им удалось точно определить траекторию падения ребенка. Операция по спасению завершилась успехом: мальчика поймали и сразу передали медработникам, поделились в МЧС России.Сейчас его жизни ничто не угрожает. За свой смелый поступок Анна Кабашова и Ольга Артемьева представлены к награждению знаком отличия Правительства Санкт-Петербурга "За доблесть в спасении".На прошлой неделе в Петербурге произошел похожий случай. Дворник Хайрулло Ибадуллаев спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом.За этот героический поступок Ибадуллаев был удостоен премии имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.В феврале главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Симоньян заявила, что эту премию она будет выдавать лично обычным людям, чьими поступками был бы восхищен ее супруг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260226/spasitelyam-vypavshego-iz-okna-malysha-v-pitere-vruchat-premiyu-keosayana-1153512117.html
санкт-петербург
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111803/75/1118037587_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_9f96b3cd2724163ebc060238d36675c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, санкт-петербург, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), маргарита симоньян, происшествия
В МЧС рассказали подробности спасения выпавшего с 10 этажа малыша

Двоих медиков МЧС наградят знаком отличия за спасение выпавшего из окна 10 этажа ребенка

16:58 28.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоВ Крыму прошли учения МЧС по тушению лесных пожаров
В Крыму прошли учения МЧС по тушению лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Две женщины – медработники Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины (ВЦЭРМ) имени А.М. Никифорова МЧС России – спасли полуторагодовалого ребенка, который выпал из окна 10 этажа в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В Санкт-Петербурге медработники ВЦЭРМ МЧС России спасли выпавшего с 10 этажа ребенка. В окне многоэтажки случайные прохожие заметили полуторагодовалого малыша. Понимая, что падение неизбежно, кинулись на помощь", – сказано в сообщении.
Все случилось 25 февраля на Богатырском проспекте. Медсестра отделения сердечно-сосудистой хирургии ВЦЭРМ Анна Кабашова в этот момент находилась в продуктовом магазине. Услышав, как работник магазина сообщил, что у открытого окна находится маленький ребенок, бросилась на улицу, сообщили в МЧС.
© Кадр видео из соцсетейАнна Кабашова
Анна Кабашова
© Кадр видео из соцсетей
Анна Кабашова
"Там она стала привлекать внимание ребенка, пытаясь предотвратить падение. Ее крики услышала коллега по клинике МЧС России – операционная медсестра ВЦЭРМ Ольга Артемьева", – рассказали подробности спасатели.
© Кадр видео из соцсетейОльга Артемьева
Ольга Артемьева
© Кадр видео из соцсетей
Ольга Артемьева
Медсестра сняла свою куртку, вместе с коллегой они растянули ее под окнами дома. С помощью одного из очевидцев им удалось точно определить траекторию падения ребенка. Операция по спасению завершилась успехом: мальчика поймали и сразу передали медработникам, поделились в МЧС России.
Сейчас его жизни ничто не угрожает. За свой смелый поступок Анна Кабашова и Ольга Артемьева представлены к награждению знаком отличия Правительства Санкт-Петербурга "За доблесть в спасении".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
26 февраля, 14:56
Спасителям выпавшего из окна малыша в Питере вручат премию Кеосаяна
На прошлой неделе в Петербурге произошел похожий случай. Дворник Хайрулло Ибадуллаев спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом.
За этот героический поступок Ибадуллаев был удостоен премии имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В феврале главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Симоньян заявила, что эту премию она будет выдавать лично обычным людям, чьими поступками был бы восхищен ее супруг.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиСанкт-ПетербургМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Маргарита СимоньянПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43Количество погибших в школе в Иране возросло до 85 человек
18:37Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта - пострадали люди
18:02Россия и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН по Ирану
17:38Рейд в Севастополе снова открыт
17:24В Севастополе отбой воздушной тревоги
17:19Как в Алупке решили вопрос с подтоплением школы – власти
17:07Воздушная тревога объявлена в Севастополе
17:05В Севастополе закрыли рейд
17:01Тело мальчика нашли при расчистке снега в Подмосковье - возбуждено дело
16:58В МЧС рассказали подробности спасения выпавшего с 10 этажа малыша
16:38Ракета попала по школе в Иране - погибли не менее 60 детей
16:30Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с постоянными членами Совбеза
16:27В горах Крыма мужчина травмировал ногу и застрял в лесу
16:14Удары США по Ирану – сколько продлится кампания: прогноз эксперта
15:55Несколько сотен пропавших без вести бойцов СВО нашли живыми в плену
15:39Глава МИД Ирана сообщил о срочных планах созыва Совбеза ООН
15:15Крымский мост сейчас - что происходит
14:50Борис Тезиков – биография
14:39Удары США и Израиля по Ирану – реакция России
14:17В Севастополе ремонтируют построенный в 1937 году корпус начальной школы
Лента новостейМолния