В МЧС рассказали подробности спасения выпавшего с 10 этажа малыша

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Две женщины – медработники Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины (ВЦЭРМ) имени А.М. Никифорова МЧС России – спасли полуторагодовалого ребенка, который выпал из окна 10 этажа в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Все случилось 25 февраля на Богатырском проспекте. Медсестра отделения сердечно-сосудистой хирургии ВЦЭРМ Анна Кабашова в этот момент находилась в продуктовом магазине. Услышав, как работник магазина сообщил, что у открытого окна находится маленький ребенок, бросилась на улицу, сообщили в МЧС.Медсестра сняла свою куртку, вместе с коллегой они растянули ее под окнами дома. С помощью одного из очевидцев им удалось точно определить траекторию падения ребенка. Операция по спасению завершилась успехом: мальчика поймали и сразу передали медработникам, поделились в МЧС России.Сейчас его жизни ничто не угрожает. За свой смелый поступок Анна Кабашова и Ольга Артемьева представлены к награждению знаком отличия Правительства Санкт-Петербурга "За доблесть в спасении".На прошлой неделе в Петербурге произошел похожий случай. Дворник Хайрулло Ибадуллаев спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом.За этот героический поступок Ибадуллаев был удостоен премии имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.В феврале главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Симоньян заявила, что эту премию она будет выдавать лично обычным людям, чьими поступками был бы восхищен ее супруг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

