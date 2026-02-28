Рейтинг@Mail.ru
В Крыму реорганизовывают территориальные ФНС - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260228/v-krymu-reorganizovyvayut-territorialnye-fns-1153577294.html
В Крыму реорганизовывают территориальные ФНС
В Крыму реорганизовывают территориальные ФНС - РИА Новости Крым, 28.02.2026
В Крыму реорганизовывают территориальные ФНС
Все территориальные налоговые органы Крыма с марта этого года начнут переходить на двухуровневую систему управления. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T19:32
2026-02-28T19:32
фнс россии по республике крым
федеральная налоговая служба (фнс)
крым
новости крыма
налоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110333/01/1103330158_0:266:3000:1954_1920x0_80_0_0_cdadfd144f1591722437514f4d619cb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Все территориальные налоговые органы Крыма с марта этого года начнут переходить на двухуровневую систему управления. Об этом сообщили в республиканском Управлении Федеральной налоговой службы.Таким образом, добавили в налоговой, УФНС будет являться правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности подведомственных налоговых органов республики.Перевод организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на налоговый учет в Управление будет осуществлен налоговыми органами автоматически без участия налогоплательщиков, подчеркнули специалисты.Для удобства граждан и субъектов предпринимательства порядок приема и обслуживания в операционных залах остается прежним и будет осуществляться по тем же адресам. Подробная контактная информация находится на сайте ФНС России.Реорганизация налоговых органов Республики Крым проходит в рамках модернизации налоговых органов ФНС России. Цель – повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг, напомнили специалисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вышел на рекорд по налоговым доходамО чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%В Крыму для отельеров установили нулевую ставку НДС
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110333/01/1103330158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7252f832eb5b27098a19e55334f0c96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фнс россии по республике крым, федеральная налоговая служба (фнс), крым, новости крыма, налоги
В Крыму реорганизовывают территориальные ФНС

В Крыму территориальные налоговые органы переведут на двухуровневую систему управления

19:32 28.02.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФедеральная налоговая служба РФ
Федеральная налоговая служба РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Все территориальные налоговые органы Крыма с марта этого года начнут переходить на двухуровневую систему управления. Об этом сообщили в республиканском Управлении Федеральной налоговой службы.

"УФНС сообщает о реорганизации налоговых органов Крыма путем перехода на двухуровневую систему управления с 23 марта 2026 года. Все территориальные налоговые органы будут реорганизованы путем присоединения к УФНС Крыма", – сказано в сообщении.

Таким образом, добавили в налоговой, УФНС будет являться правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности подведомственных налоговых органов республики.
Перевод организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на налоговый учет в Управление будет осуществлен налоговыми органами автоматически без участия налогоплательщиков, подчеркнули специалисты.
"Для налогоплательщиков мероприятия по реорганизации не повлекут за собой ухудшения условий и качества получения услуг ФНС России. Все точки присутствия налоговых органов сохраняются", – уточнили в ведомстве.
Для удобства граждан и субъектов предпринимательства порядок приема и обслуживания в операционных залах остается прежним и будет осуществляться по тем же адресам. Подробная контактная информация находится на сайте ФНС России.
Реорганизация налоговых органов Республики Крым проходит в рамках модернизации налоговых органов ФНС России. Цель – повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг, напомнили специалисты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым вышел на рекорд по налоговым доходам
О чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%
В Крыму для отельеров установили нулевую ставку НДС
 
ФНС России по Республике КрымФедеральная налоговая служба (ФНС)КрымНовости КрымаНалоги
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33Ядерное оружие для Киева и Крым в ожидании весны: топ новостей недели
20:15Февральская фотолента от РИА Новости Крым - самое интересное и красивое
20:05В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги
19:35В Севастополе закрыли рейд в третий раз за сутки
19:32В Крыму реорганизовывают территориальные ФНС
19:26Военная операция США и Израиля против Ирана: что известно к этому часу
19:11В Севастополе устранили повреждения в жилых домах после атаки ВСУ
18:51Деньги по биометрии и отдых без паспортов: что ждет россиян в марте
18:43Количество погибших в школе в Иране возросло до 85 человек
18:37Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта - пострадали люди
18:02Россия и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН по Ирану
17:38Рейд в Севастополе снова открыт
17:24В Севастополе отбой воздушной тревоги
17:19Как в Алупке решили вопрос с подтоплением школы – власти
17:07Воздушная тревога объявлена в Севастополе
17:05В Севастополе закрыли рейд
17:01Тело мальчика нашли при расчистке снега в Подмосковье - возбуждено дело
16:58В МЧС рассказали подробности спасения выпавшего с 10 этажа малыша
16:38Ракета попала по школе в Иране - погибли не менее 60 детей
16:30Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с постоянными членами Совбеза
Лента новостейМолния