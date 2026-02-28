https://crimea.ria.ru/20260228/v-krymu-reorganizovyvayut-territorialnye-fns-1153577294.html

В Крыму реорганизовывают территориальные ФНС

В Крыму реорганизовывают территориальные ФНС - РИА Новости Крым, 28.02.2026

В Крыму реорганизовывают территориальные ФНС

Все территориальные налоговые органы Крыма с марта этого года начнут переходить на двухуровневую систему управления. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 28.02.2026

2026-02-28T19:32

2026-02-28T19:32

2026-02-28T19:32

фнс россии по республике крым

федеральная налоговая служба (фнс)

крым

новости крыма

налоги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110333/01/1103330158_0:266:3000:1954_1920x0_80_0_0_cdadfd144f1591722437514f4d619cb0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Все территориальные налоговые органы Крыма с марта этого года начнут переходить на двухуровневую систему управления. Об этом сообщили в республиканском Управлении Федеральной налоговой службы.Таким образом, добавили в налоговой, УФНС будет являться правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности подведомственных налоговых органов республики.Перевод организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на налоговый учет в Управление будет осуществлен налоговыми органами автоматически без участия налогоплательщиков, подчеркнули специалисты.Для удобства граждан и субъектов предпринимательства порядок приема и обслуживания в операционных залах остается прежним и будет осуществляться по тем же адресам. Подробная контактная информация находится на сайте ФНС России.Реорганизация налоговых органов Республики Крым проходит в рамках модернизации налоговых органов ФНС России. Цель – повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг, напомнили специалисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вышел на рекорд по налоговым доходамО чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%В Крыму для отельеров установили нулевую ставку НДС

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фнс россии по республике крым, федеральная налоговая служба (фнс), крым, новости крыма, налоги