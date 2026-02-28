https://crimea.ria.ru/20260228/v-krymu-reorganizovyvayut-territorialnye-fns-1153577294.html
В Крыму реорганизовывают территориальные ФНС
В Крыму реорганизовывают территориальные ФНС - РИА Новости Крым, 28.02.2026
В Крыму реорганизовывают территориальные ФНС
Все территориальные налоговые органы Крыма с марта этого года начнут переходить на двухуровневую систему управления. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T19:32
2026-02-28T19:32
2026-02-28T19:32
фнс россии по республике крым
федеральная налоговая служба (фнс)
крым
новости крыма
налоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110333/01/1103330158_0:266:3000:1954_1920x0_80_0_0_cdadfd144f1591722437514f4d619cb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Все территориальные налоговые органы Крыма с марта этого года начнут переходить на двухуровневую систему управления. Об этом сообщили в республиканском Управлении Федеральной налоговой службы.Таким образом, добавили в налоговой, УФНС будет являться правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности подведомственных налоговых органов республики.Перевод организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на налоговый учет в Управление будет осуществлен налоговыми органами автоматически без участия налогоплательщиков, подчеркнули специалисты.Для удобства граждан и субъектов предпринимательства порядок приема и обслуживания в операционных залах остается прежним и будет осуществляться по тем же адресам. Подробная контактная информация находится на сайте ФНС России.Реорганизация налоговых органов Республики Крым проходит в рамках модернизации налоговых органов ФНС России. Цель – повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг, напомнили специалисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вышел на рекорд по налоговым доходамО чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%В Крыму для отельеров установили нулевую ставку НДС
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110333/01/1103330158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7252f832eb5b27098a19e55334f0c96.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фнс россии по республике крым, федеральная налоговая служба (фнс), крым, новости крыма, налоги
В Крыму реорганизовывают территориальные ФНС
В Крыму территориальные налоговые органы переведут на двухуровневую систему управления
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Все территориальные налоговые органы Крыма с марта этого года начнут переходить на двухуровневую систему управления. Об этом сообщили в республиканском Управлении Федеральной налоговой службы.
"УФНС сообщает о реорганизации налоговых органов Крыма путем перехода на двухуровневую систему управления с 23 марта 2026 года. Все территориальные налоговые органы будут реорганизованы путем присоединения к УФНС Крыма", – сказано в сообщении.
Таким образом, добавили в налоговой, УФНС будет являться правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности подведомственных налоговых органов республики.
Перевод организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на налоговый учет в Управление будет осуществлен налоговыми органами автоматически без участия налогоплательщиков, подчеркнули специалисты.
"Для налогоплательщиков мероприятия по реорганизации не повлекут за собой ухудшения условий и качества получения услуг ФНС России. Все точки присутствия налоговых органов сохраняются", – уточнили в ведомстве.
Для удобства граждан и субъектов предпринимательства порядок приема и обслуживания в операционных залах остается прежним и будет осуществляться по тем же адресам. Подробная контактная информация находится на сайте ФНС России.
Реорганизация налоговых органов Республики Крым проходит в рамках модернизации налоговых органов ФНС России. Цель – повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг, напомнили специалисты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: