В Израиле заявили о смерти верховного лидера Ирана - подтверждений нет

Ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников утверждают, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы погиб, с иранской стороны подтверждений нет. РИА Новости Крым, 28.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников утверждают, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы погиб, с иранской стороны подтверждений нет.В частности, посол Израиля Иехиэль Ляйтер в США утверждает, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ударе по его резиденции, пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.Агентство Рейтер со ссылкой на израильского чиновника утверждает, что обнаружено тело Хаменеи.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника передавало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится не в Тегеране, он был доставлен в безопасное место. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы. Ливанский телеканал Al-Mayadeen позднее сообщил, что Хаменеи находится в оперативном штабе и занимается руководством боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

