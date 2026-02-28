Рейтинг@Mail.ru
В Израиле заявили о смерти верховного лидера Ирана - подтверждений нет - РИА Новости Крым, 28.02.2026
В Израиле заявили о смерти верховного лидера Ирана - подтверждений нет
В Израиле заявили о смерти верховного лидера Ирана - подтверждений нет - РИА Новости Крым, 28.02.2026
В Израиле заявили о смерти верховного лидера Ирана - подтверждений нет
Ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников утверждают, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы погиб, с иранской стороны подтверждений нет. РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T23:00
2026-02-28T23:02
иран
израиль
новости
али хаменеи
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников утверждают, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы погиб, с иранской стороны подтверждений нет.В частности, посол Израиля Иехиэль Ляйтер в США утверждает, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ударе по его резиденции, пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.Агентство Рейтер со ссылкой на израильского чиновника утверждает, что обнаружено тело Хаменеи.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника передавало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится не в Тегеране, он был доставлен в безопасное место. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы. Ливанский телеканал Al-Mayadeen позднее сообщил, что Хаменеи находится в оперативном штабе и занимается руководством боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
иран
израиль
иран, израиль, новости, али хаменеи, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша
В Израиле заявили о смерти верховного лидера Ирана - подтверждений нет

В Израиле заявили о смерти верховного лидера Ирана - официальных подтверждений нет

23:00 28.02.2026 (обновлено: 23:02 28.02.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВерховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников утверждают, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы погиб, с иранской стороны подтверждений нет.
В частности, посол Израиля Иехиэль Ляйтер в США утверждает, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ударе по его резиденции, пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер сообщил американским чиновникам, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате израильского удара по его резиденции", - говорится в сообщении Равида в соцсети X.
Агентство Рейтер со ссылкой на израильского чиновника утверждает, что обнаружено тело Хаменеи.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника передавало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится не в Тегеране, он был доставлен в безопасное место. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы. Ливанский телеканал Al-Mayadeen позднее сообщил, что Хаменеи находится в оперативном штабе и занимается руководством боевых действий.
ИранИзраильНовостиАли ХаменеиОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и США
 
