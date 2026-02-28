https://crimea.ria.ru/20260228/v-gorakh-kryma-muzhchina-travmiroval-nogu-i-zastryal-v-lesu-1153573595.html
В горах Крыма мужчина травмировал ногу и застрял в лесу
2026-02-28T16:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Крымских горах мужчина травмировал ногу и остался обездвиженным в районе села Холмовка Бахчисарайского района. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России по РК.На место для помощи пострадавшему прибыло пять спасателей на спецмашине.Специалисты МЧС транспортировали пострадавшего мужчину в безопасное место. Спасенный был передан сотрудникам скорой медицинской помощи."МЧС России напоминает необходимо регистрировать даже однодневный поход на сайте", – добавили специалисты.Похожий случай в Бахчисарайском районе Крыма произошел в середине февраля. Тогда спасли двоих мужчин, заблудившихся в горно-лесной местности. Помощь врачей мужчинам не понадобилась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенка и двоих взрослых спасли ночью в горах под АлуштойВ Крыму спасли семью со скалы над моремВ Крыму машина упала со скалы - пострадал ребенок и двое взрослых
