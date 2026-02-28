Рейтинг@Mail.ru
В горах Крыма мужчина травмировал ногу и застрял в лесу - РИА Новости Крым, 28.02.2026
В горах Крыма мужчина травмировал ногу и застрял в лесу
В горах Крыма мужчина травмировал ногу и застрял в лесу - РИА Новости Крым, 28.02.2026
В горах Крыма мужчина травмировал ногу и застрял в лесу
В Крымских горах мужчина травмировал ногу и остался обездвиженным в районе села Холмовка Бахчисарайского района. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС... РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T16:27
2026-02-28T16:27
гу мчс рф по республике крым
крым
происшествия
бахчисарайский район
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Крымских горах мужчина травмировал ногу и остался обездвиженным в районе села Холмовка Бахчисарайского района. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России по РК.На место для помощи пострадавшему прибыло пять спасателей на спецмашине.Специалисты МЧС транспортировали пострадавшего мужчину в безопасное место. Спасенный был передан сотрудникам скорой медицинской помощи."МЧС России напоминает необходимо регистрировать даже однодневный поход на сайте", – добавили специалисты.Похожий случай в Бахчисарайском районе Крыма произошел в середине февраля. Тогда спасли двоих мужчин, заблудившихся в горно-лесной местности. Помощь врачей мужчинам не понадобилась.
гу мчс рф по республике крым, крым, происшествия, бахчисарайский район, новости крыма
В горах Крыма мужчина травмировал ногу и застрял в лесу

В горах Крыма спасатели помогли повредившему ногу мужчине

16:27 28.02.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСотрудники МЧС России оказали помощь в горно-лесной местности в Бахчисарайском районе
Сотрудники МЧС России оказали помощь в горно-лесной местности в Бахчисарайском районе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Крымских горах мужчина травмировал ногу и остался обездвиженным в районе села Холмовка Бахчисарайского района. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России по РК.
На место для помощи пострадавшему прибыло пять спасателей на спецмашине.
"Спасатели МЧС России оказали помощь мужчине, который повредил ногу и не мог самостоятельно продолжить спуск в районе села Холмовка Бахчисарайского района", – сказано в сообщении.
Специалисты МЧС транспортировали пострадавшего мужчину в безопасное место. Спасенный был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.
"МЧС России напоминает необходимо регистрировать даже однодневный поход на сайте", – добавили специалисты.
Похожий случай в Бахчисарайском районе Крыма произошел в середине февраля. Тогда спасли двоих мужчин, заблудившихся в горно-лесной местности. Помощь врачей мужчинам не понадобилась.
