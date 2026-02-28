Умер директор цирка в Симферополе Борис Тезиков

https://crimea.ria.ru/20260228/umer-direktor-tsirka-v-simferopole-boris-tezikov-1153569945.html

Директор симферопольского цирка Борис Тезиков умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 28.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Директор симферопольского цирка Борис Тезиков умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава республики отметил, что вся жизнь Тезикова была неразрывно связана с цирковым искусством."Борис Борисович внес значительный вклад в развитие культурной жизни Крыма и сохранение лучших традиций отечественной цирковой школы. Он воспитал не одно поколение артистов, пользовался заслуженным уважением и безграничной любовью зрителей", - добавил он.Слова соболезнования также выразил гендиректор Большого Московского Госцирка, дрессировщик Эдгард Запашный

