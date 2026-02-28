https://crimea.ria.ru/20260228/udary-ssha-po-iranu--skolko-prodlitsya-kampaniya-prognoz-eksperta-1153573167.html

Удары США по Ирану – сколько продлится кампания: прогноз эксперта

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Несмотря на громкие заявления президента США Дональда Трампа о военной операции в Иране, американцам будет сложно провести многонедельную кампанию на Ближнем Востоке. В первую очередь это связано с истощением ракет для систем ПВО. Поэтому глава Белого дома попытается усадить своих оппонентов за стол переговоров в ближайшее время. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист Малек Дудаков.28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.Американцам понадобилось два месяца на то, чтобы сформировать ресурсы, собрать две авианосные ударные группы на пространстве Ближнего Востока. Одну – в Персидском заливе, другую – в Средиземном море, напомнил политолог."Там 7-8 эсминцев, у них там порядка 300 ракет Tomahawk на борту, плюс довольно большой авиационный флот. Соответственно, теперь уже, конечно, у них есть ресурсы для того, чтобы наносить эти удары по Ирану", – полагает Малек Дудаков.Другое вопрос, считает эксперт, – насколько хватит этих ресурсов и способны ли американцы проводить многонедельную кампанию против Ирана? Потому что на фоне таких масштабов начнется истощение ракет, и особенно – для систем ПВО.По информации эксперта, за полгода пополнить эти запасы американские военные так и не смогли. На это нужно минимум года три. Поэтому, если Иран сейчас начнет активно бить по американским базам, по Израилю, а также попытается перекрыть Ормузский пролив, то отвечать на это американцам будет довольно сложно."Трамп уже даже в своем выступлении говорит о том, что могут быть потери среди американских военных. Он понимает, что риски большие, в том числе и внутриполитические. Мы видим, что в вопросах общественного мнения, там больше 70 процентов американцев выступает против войны с Ираном, за – от силы процентов 18", – считает Дудаков.То есть, подчеркнул политолог, тема войны США с Ираном – непопулярная среди населения Штатов. А если с Ближнего Востока еще и "пойдут трупы американских военных" – это самый лучший способ обрушить рейтинги Трампа в преддверии выборов в Конгресс, полагает собеседник.В свою очередь Иран может на это жестко ответить и таким образом сорвать все планы американцев. В таком случае, ситуация, безусловно, рискует выйти из-под полного контроля, подытожил эксперт.МИД России считает, что США и Израиль в очередной раз предприняли опасную, но тщательно спланированную военную операцию против Ирана, которая может привести к катастрофе на Ближнем Востоке.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять детей погибли в Иране из-за удара ИзраиляПомощь Газе и отношения с Путиным: о чем говорил Трамп на Совете мираПереговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление

