https://crimea.ria.ru/20260228/udary-ssha-i-izrailya-po-iranu--reaktsiya-rossii-1153571592.html

Удары США и Израиля по Ирану – реакция России

Удары США и Израиля по Ирану – реакция России - РИА Новости Крым, 28.02.2026

Удары США и Израиля по Ирану – реакция России

США и Израиль в очередной раз предприняли опасную, но тщательно спланированную военную операцию против Ирана, которая может привести к катастрофе на Ближнем... РИА Новости Крым, 28.02.2026

2026-02-28T14:39

2026-02-28T14:39

2026-02-28T14:44

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

иран

обострение между израилем и ираном

обострение между ираном и сша

в мире

израиль

сша

политика

внешняя политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110897/58/1108975800_0:0:2980:1676_1920x0_80_0_0_5eaf57f17e5a84f8e56bd468019b6845.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. США и Израиль в очередной раз предприняли опасную, но тщательно спланированную военную операцию против Ирана, которая может привести к катастрофе на Ближнем Востоке. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России."Масштаб и характер предшествовавших этому безрассудному шагу военно-политических и пропагандистских приготовлений, включая стягивание в регион крупной военной группировки США, не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии", - сказано в заявлении.В российском внешнеполитическом ведомстве акцентировали, что атаки осуществляются под прикрытием переговорного процесса, якобы призванного обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки вокруг Исламской Республики.В России считают "мнимой заботой" заявления о попытках таким образом остановить разработки ядерной программы Ирана. И подчеркивают, что Вашингтон и Тель-Авив, ввергая Ближний Восток в неконтролируемую эскалацию, фактически побуждают страны по всему миру обзаводиться все более серьезными средствами против возникающих угроз."Особую тревогу вызывает серийный характер осуществляемых администрацией США на протяжении последних месяцев дестабилизирующих ударов по международно-правовым опорам миропорядка, среди которых – невмешательство во внутренние дела, отказ от угрозы силой или ее применения, мирное разрешение международных споров.В Москве потребовали немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. В субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять детей погибли в Иране из-за удара ИзраиляЗакрытое небо и ракеты Tomahawk – что происходит на Ближнем ВостокеТрамп заявил о масштабной военной операции США против Ирана

россия

иран

израиль

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, в мире, израиль, сша, политика, внешняя политика, новости