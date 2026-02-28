https://crimea.ria.ru/20260228/udary-ssha-i-izrailya-po-iranu--reaktsiya-rossii-1153571592.html
Удары США и Израиля по Ирану – реакция России
Удары США и Израиля по Ирану – реакция России - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Удары США и Израиля по Ирану – реакция России
США и Израиль в очередной раз предприняли опасную, но тщательно спланированную военную операцию против Ирана, которая может привести к катастрофе на Ближнем... РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T14:39
2026-02-28T14:39
2026-02-28T14:44
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
иран
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
в мире
израиль
сша
политика
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110897/58/1108975800_0:0:2980:1676_1920x0_80_0_0_5eaf57f17e5a84f8e56bd468019b6845.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. США и Израиль в очередной раз предприняли опасную, но тщательно спланированную военную операцию против Ирана, которая может привести к катастрофе на Ближнем Востоке. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России."Масштаб и характер предшествовавших этому безрассудному шагу военно-политических и пропагандистских приготовлений, включая стягивание в регион крупной военной группировки США, не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии", - сказано в заявлении.В российском внешнеполитическом ведомстве акцентировали, что атаки осуществляются под прикрытием переговорного процесса, якобы призванного обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки вокруг Исламской Республики.В России считают "мнимой заботой" заявления о попытках таким образом остановить разработки ядерной программы Ирана. И подчеркивают, что Вашингтон и Тель-Авив, ввергая Ближний Восток в неконтролируемую эскалацию, фактически побуждают страны по всему миру обзаводиться все более серьезными средствами против возникающих угроз."Особую тревогу вызывает серийный характер осуществляемых администрацией США на протяжении последних месяцев дестабилизирующих ударов по международно-правовым опорам миропорядка, среди которых – невмешательство во внутренние дела, отказ от угрозы силой или ее применения, мирное разрешение международных споров.В Москве потребовали немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. В субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять детей погибли в Иране из-за удара ИзраиляЗакрытое небо и ракеты Tomahawk – что происходит на Ближнем ВостокеТрамп заявил о масштабной военной операции США против Ирана
россия
иран
израиль
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110897/58/1108975800_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_fa86fb005ed03e1db99425a15fbd875a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, в мире, израиль, сша, политика, внешняя политика, новости
Удары США и Израиля по Ирану – реакция России
МИД России предупредил о последствиях "опасной авантюры" США и Израиля в Иране
14:39 28.02.2026 (обновлено: 14:44 28.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. США и Израиль в очередной раз предприняли опасную, но тщательно спланированную военную операцию против Ирана, которая может привести к катастрофе на Ближнем Востоке. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.
"Масштаб и характер предшествовавших этому безрассудному шагу военно-политических и пропагандистских приготовлений, включая стягивание в регион крупной военной группировки США, не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии", - сказано в заявлении.
В российском внешнеполитическом ведомстве акцентировали, что атаки осуществляются под прикрытием переговорного процесса, якобы призванного обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки вокруг Исламской Республики.
"Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе. Ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса, включая непредсказуемую цепную реакцию и раскручивание спирали насилия, целиком и полностью лежит на них", - подчеркнули в МИД.
В России считают "мнимой заботой" заявления о попытках таким образом остановить разработки ядерной программы Ирана. И подчеркивают, что Вашингтон и Тель-Авив, ввергая Ближний Восток в неконтролируемую эскалацию, фактически побуждают страны по всему миру обзаводиться все более серьезными средствами против возникающих угроз.
"Особую тревогу вызывает серийный характер осуществляемых администрацией США на протяжении последних месяцев дестабилизирующих ударов по международно-правовым опорам миропорядка, среди которых – невмешательство во внутренние дела, отказ от угрозы силой или ее применения, мирное разрешение международных споров.
В Москве потребовали немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования.
"Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов", - заключили в МИД.
В субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану
. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию
против Ирана.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь
>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: