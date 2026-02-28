https://crimea.ria.ru/20260228/tri-cheloveka-postradali-v-massovom-dtp-v-simferopole-1153566829.html
Три человека пострадали в массовом ДТП в Симферополе
Три человека пострадали в массовом ДТП в Симферополе
2026-02-28T11:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в массовой аварии в Симферополе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве Крыма. В соцсетях ранее сообщалось, что на объездной дороге крымской столицы в районе микрорайона Загородный в ночь на субботу столкнулись больше 10 легковушек. Как рассказали в минздраве, пострадавшие были доставлены в клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
11:18 28.02.2026 (обновлено: 11:58 28.02.2026)