Трамп заявил о масштабной военной операции США против Ирана

Трамп заявил о масштабной военной операции США против Ирана

Америка начала масштабную военную операцию против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 28.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Америка начала масштабную военную операцию против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.Американский лидер добавил, что действия иранского режима напрямую угрожают США, американским войскам и базам за рубежом, а также союзникам Штатов по всему миру.Он акцентировал, что Соединенные Штаты никогда не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием.Как пишет газета New York Times, в субботу "десятки ударов" наносятся по Ирану самолетами, базирующимися на военных объектах США на Ближнем Востоке, а также с одного или нескольких авианосцев.В субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы.25 февраля президент США в ходе выступления в конгрессе заявил, что Тегеран "хочет заключить сделку", но Вашингтон не слышал от иранцев "заветных слов, что у них никогда не будет ядерного оружия".Он также заявил, что Иран уже разработал ракеты, способные достичь Европы, и якобы работает над такими, которые долетят до США. Вашингтон не может этого допустить, подчеркнул глава Белого дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

