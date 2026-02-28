https://crimea.ria.ru/20260228/tramp-zayavil-o-masshtabnoy-voennoy-operatsii-ssha-protiv-irana-1153566453.html
Трамп заявил о масштабной военной операции США против Ирана
Трамп заявил о масштабной военной операции США против Ирана - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Трамп заявил о масштабной военной операции США против Ирана
Америка начала масштабную военную операцию против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T10:41
2026-02-28T10:41
2026-02-28T10:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Америка начала масштабную военную операцию против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.Американский лидер добавил, что действия иранского режима напрямую угрожают США, американским войскам и базам за рубежом, а также союзникам Штатов по всему миру.Он акцентировал, что Соединенные Штаты никогда не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием.Как пишет газета New York Times, в субботу "десятки ударов" наносятся по Ирану самолетами, базирующимися на военных объектах США на Ближнем Востоке, а также с одного или нескольких авианосцев.В субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы.25 февраля президент США в ходе выступления в конгрессе заявил, что Тегеран "хочет заключить сделку", но Вашингтон не слышал от иранцев "заветных слов, что у них никогда не будет ядерного оружия".Он также заявил, что Иран уже разработал ракеты, способные достичь Европы, и якобы работает над такими, которые долетят до США. Вашингтон не может этого допустить, подчеркнул глава Белого дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Трамп заявил о масштабной военной операции США против Ирана
США начали масштабную военную операцию против Ирана – Трамп
10:41 28.02.2026 (обновлено: 10:56 28.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Америка начала масштабную военную операцию против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Некоторое время назад вооруженные силы Соединенных Штатов начали крупные боевые операции в Иране", - цитирует главу Белого дома РИА Новости.
Американский лидер добавил, что действия иранского режима напрямую угрожают США, американским войскам и базам за рубежом, а также союзникам Штатов по всему миру.
"Его (Ирана) действия представляют прямую угрозу Соединение Штатам, нашим базам, нашим войскам за рубежом и нашим союзникам по всему миру", - убежден Трамп.
Он акцентировал, что Соединенные Штаты никогда не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием.
"После этого нападения (операции "Полуночный молот" в 2025 году - ред.) мы предупредили их, чтобы они никогда не возобновляли свои злонамеренные попытки создать ядерное оружие, и мы неоднократно пытались заключить сделку... Они не хотели этого делать. Они не знали, что происходит... Они отвергали любую возможность отказаться от своих ядерных амбиций", - сказал Трамп.
Как пишет газета New York Times, в субботу "десятки ударов" наносятся по Ирану самолетами, базирующимися на военных объектах США на Ближнем Востоке, а также с одного или нескольких авианосцев.
В субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану
. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы.
25 февраля президент США в ходе выступления в конгрессе заявил, что Тегеран "хочет заключить сделку"
, но Вашингтон не слышал от иранцев "заветных слов, что у них никогда не будет ядерного оружия".
Он также заявил, что Иран уже разработал ракеты, способные достичь Европы, и якобы работает над такими, которые долетят до США. Вашингтон не может этого допустить, подчеркнул глава Белого дома.
