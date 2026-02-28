Рейтинг@Mail.ru
Тело мальчика нашли при расчистке снега в Подмосковье - возбуждено дело - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Тело мальчика нашли при расчистке снега в Подмосковье - возбуждено дело
Тело мальчика нашли при расчистке снега в Подмосковье - возбуждено дело - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Тело мальчика нашли при расчистке снега в Подмосковье - возбуждено дело
Тело мальчика нашли в подмосковном Подольске при расчистке снега, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Тело мальчика нашли в подмосковном Подольске при расчистке снега, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.По предварительным данным следствия, вечером 27 февраля мальчик ушел гулять. Вблизи дома по улице Бородинской он забрался в лаз, вырытый в горе снега. Позднее во время расчистки трактором снега конструкция рухнула, накрыв ребенка. Мальчика нашли без признаков жизни.Следователи и криминалисты работают на месте, допрашивают сотрудников управляющей компании. Кроме того, в рамках расследования будут назначены судебные экспертизы, пишет издание.Подольская городская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц управляющей организации. "По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - заключили в прокуратуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:01 28.02.2026 (обновлено: 17:02 28.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Тело мальчика нашли в подмосковном Подольске при расчистке снега, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным следствия, вечером 27 февраля мальчик ушел гулять. Вблизи дома по улице Бородинской он забрался в лаз, вырытый в горе снега. Позднее во время расчистки трактором снега конструкция рухнула, накрыв ребенка. Мальчика нашли без признаков жизни.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика (ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ - ред.)", - говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты работают на месте, допрашивают сотрудников управляющей компании. Кроме того, в рамках расследования будут назначены судебные экспертизы, пишет издание.
Подольская городская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц управляющей организации.
"По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - заключили в прокуратуре.
Лента новостейМолния