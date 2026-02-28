https://crimea.ria.ru/20260228/telo-malchika-nashli-pri-raschistke-snega-v-podmoskove---vozbuzhdeno-delo-1153574741.html
Тело мальчика нашли при расчистке снега в Подмосковье - возбуждено дело
Тело мальчика нашли при расчистке снега в Подмосковье - возбуждено дело - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Тело мальчика нашли при расчистке снега в Подмосковье - возбуждено дело
Тело мальчика нашли в подмосковном Подольске при расчистке снега, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T17:01
2026-02-28T17:01
2026-02-28T17:02
происшествия
подмосковье
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798927_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5bb4fa7bbf97e561e6fa67e764cfc52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Тело мальчика нашли в подмосковном Подольске при расчистке снега, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.По предварительным данным следствия, вечером 27 февраля мальчик ушел гулять. Вблизи дома по улице Бородинской он забрался в лаз, вырытый в горе снега. Позднее во время расчистки трактором снега конструкция рухнула, накрыв ребенка. Мальчика нашли без признаков жизни.Следователи и криминалисты работают на месте, допрашивают сотрудников управляющей компании. Кроме того, в рамках расследования будут назначены судебные экспертизы, пишет издание.Подольская городская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц управляющей организации. "По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - заключили в прокуратуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
подмосковье
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798927_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d29e09223a4d19ce44d455a704264ff9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подмосковье, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Тело мальчика нашли при расчистке снега в Подмосковье - возбуждено дело
Тело мальчика нашли при расчистке снега в Подмосковье - СК возбуждено дело
17:01 28.02.2026 (обновлено: 17:02 28.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Тело мальчика нашли в подмосковном Подольске при расчистке снега, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным следствия, вечером 27 февраля мальчик ушел гулять. Вблизи дома по улице Бородинской он забрался в лаз, вырытый в горе снега. Позднее во время расчистки трактором снега конструкция рухнула, накрыв ребенка. Мальчика нашли без признаков жизни.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика (ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ - ред.)", - говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты работают на месте, допрашивают сотрудников управляющей компании. Кроме того, в рамках расследования будут назначены судебные экспертизы, пишет издание.
Подольская городская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц управляющей организации.
"По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - заключили в прокуратуре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.