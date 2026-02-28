https://crimea.ria.ru/20260228/smertelnye-avarii-v-krymu---gai-nazvala-ikh-glavnye-prichiny-1153511496.html

Смертельные аварии в Крыму - ГАИ назвала их главные причины

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Основными причинами ДТП на дорогах полуострова являются превышение скорости движения, выезд автомобиля на встречную полосу движения, нарушение правил проезда перекрестков и переходов, а также нарушение ПДД пешеходами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали заместитель начальника отдела ДПС управления ГАИ МВД по РК, подполковник полиции Александр Супрунов и инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения управления, майор полиции Анна Щенникова.По словам Александра Супрунова, ведомство ежемесячно проводит детальный анализ аварийности."Определяются аварийно-опасные места, места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Определяются они по дням, времени суток, причинам совершения ДТП. Вносятся соответствующие корректировки в расстановку нарядов ДПС. Наряды выставляются именно в тех местах, где совершается много дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, у нас есть отдельно специализированный батальон. Ежедневно проводятся отработки на дорогах и населенных пунктах республики", - добавил он.Чаще всего, по данным замначальника отдела ДПС, дорожно-транспортные происшествия, особенно наезды на пешеходов, случаются в вечернее или утреннее время суток.А наиболее опасные участки крымских дорог – Ангарский и Грушевский перевалы, горные "серпантины" и ровные участки дорог, где наиболее возможен разгон автомобиля, отметила в свою очередь майор полиции Анна Щенникова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП в Севастополе пострадала 2-летняя девочкаЗанесло на "встречку": в Севастополе в ДТП пострадал водительЖизнь на первом месте: как минимизировать травматизм при ДТП

