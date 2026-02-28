https://crimea.ria.ru/20260228/rossiya-i-kitay-zaprosili-srochnoe-zasedanie-sovbeza-oon-po-iranu-1153575813.html
Россия и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН по Ирану
Россия и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН по Ирану
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Срочное заседание Совета безопасности ООН запросили Россия и Китай из-за агрессии США и Израиля против Ирана. Об этом сообщили в постпредстве Российской Федерации при ООН.В субботу президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, на котором была обсуждена ситуация по Ирану.28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять детей погибли в Иране из-за удара ИзраиляПомощь Газе и отношения с Путиным: о чем говорил Трамп на Совете мираПереговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление
