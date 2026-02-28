Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН по Ирану - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Россия и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН по Ирану
Россия и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН по Ирану - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Россия и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН по Ирану
Срочное заседание Совета безопасности ООН запросили Россия и Китай из-за агрессии США и Израиля против Ирана. Об этом сообщили в постпредстве Российской... РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T18:02
2026-02-28T18:03
россия
китай
политика
израиль
сша
иран
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
оон
совет безопасности оон
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Срочное заседание Совета безопасности ООН запросили Россия и Китай из-за агрессии США и Израиля против Ирана. Об этом сообщили в постпредстве Российской Федерации при ООН.В субботу президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, на котором была обсуждена ситуация по Ирану.28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.
россия
китай
израиль
сша
иран
россия, китай, политика, израиль, сша, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, оон, совет безопасности оон
Россия и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН по Ирану

РФ и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН из-за агрессии США против Ирана

18:02 28.02.2026 (обновлено: 18:03 28.02.2026)
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООНСовет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООН
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Срочное заседание Совета безопасности ООН запросили Россия и Китай из-за агрессии США и Израиля против Ирана. Об этом сообщили в постпредстве Российской Федерации при ООН.
"Сегодня – 28 февраля – в 16:00 по Нью-Йорку (00.00 по Москве) состоится созванное Российской Федерацией и Китаем срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с неспровоцированным актом вооруженной агрессии со стороны США и Израиля против Ирана", – сказано в сообщении.
В субботу президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, на котором была обсуждена ситуация по Ирану.
28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
