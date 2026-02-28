https://crimea.ria.ru/20260228/reyd-v-sevastopole-snova-otkryt-1153575594.html
Рейд в Севастополе снова открыт
Рейд в Севастополе снова открыт - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Рейд в Севастополе снова открыт
Морской пассажирский транспорт снова осуществляет рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T17:38
2026-02-28T17:38
2026-02-28T17:40
севастополь
морской транспорт
северная сторона
новости севастополя
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_345e0eef3a69226159fca075e6fea73b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт снова осуществляет рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта."Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - сказано в сообщении.Рейд был закрыт в субботу в 1705. Ограничения действовали около получаса. Была объявлена воздушная тревога с 17.07 до 17.25. На это время для горожан был организована работа автобусов на компенсационном маршруте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_4c704754f6f80160bf52260fffd6f398.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, морской транспорт, северная сторона, новости севастополя, крым, новости крыма
Рейд в Севастополе снова открыт
В Севастополе открыли рейд
17:38 28.02.2026 (обновлено: 17:40 28.02.2026)