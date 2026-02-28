https://crimea.ria.ru/20260228/reyd-v-sevastopole-snova-otkryt-1153575594.html

Рейд в Севастополе снова открыт

Рейд в Севастополе снова открыт - РИА Новости Крым, 28.02.2026

Рейд в Севастополе снова открыт

Морской пассажирский транспорт снова осуществляет рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 28.02.2026

2026-02-28T17:38

2026-02-28T17:38

2026-02-28T17:40

севастополь

морской транспорт

северная сторона

новости севастополя

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_345e0eef3a69226159fca075e6fea73b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт снова осуществляет рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта."Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - сказано в сообщении.Рейд был закрыт в субботу в 1705. Ограничения действовали около получаса. Была объявлена воздушная тревога с 17.07 до 17.25. На это время для горожан был организована работа автобусов на компенсационном маршруте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, морской транспорт, северная сторона, новости севастополя, крым, новости крыма