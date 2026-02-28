Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе снова открыт - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Рейд в Севастополе снова открыт
Рейд в Севастополе снова открыт
Морской пассажирский транспорт снова осуществляет рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
2026-02-28T17:38
2026-02-28T17:40
севастополь
морской транспорт
северная сторона
новости севастополя
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт снова осуществляет рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта."Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - сказано в сообщении.Рейд был закрыт в субботу в 1705. Ограничения действовали около получаса. Была объявлена воздушная тревога с 17.07 до 17.25. На это время для горожан был организована работа автобусов на компенсационном маршруте.
Рейд в Севастополе снова открыт

В Севастополе открыли рейд

17:38 28.02.2026 (обновлено: 17:40 28.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт снова осуществляет рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - сказано в сообщении.
Рейд был закрыт в субботу в 1705. Ограничения действовали около получаса. Была объявлена воздушная тревога с 17.07 до 17.25. На это время для горожан был организована работа автобусов на компенсационном маршруте.
Лента новостейМолния