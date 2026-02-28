https://crimea.ria.ru/20260228/raketa-popala-po-shkole-v-irane---pogibli-ne-menee-60-detey-1153574017.html
Ракета попала по школе в Иране - погибли не менее 60 детей
2026-02-28T16:38
иран
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
происшествия
в мире
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Не менее 60 детей погибли, еще 80 человек получили ранения в результате попадания ракеты по школе на юге Ирана, заявил официальный представитель министерства здравоохранения исламской республики Хосейн Керманпур.Чиновник заявил, что по начальной школе для девочек попала ракета.Ранее власти сообщили об ударе по начальной школы "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб провинции Хормоган на юге Ирана, обвинив в этом Израиль.28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.МИД России считает, что США и Израиль в очередной раз предприняли опасную, но тщательно спланированную военную операцию против Ирана, которая может привести к катастрофе на Ближнем Востоке.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять детей погибли в Иране из-за удара ИзраиляПомощь Газе и отношения с Путиным: о чем говорил Трамп на Совете мираПереговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление
