Ракета "Фламинго" и 10 снарядов HIMARS уничтожены российской ПВО

Ракета "Фламинго" и 10 снарядов HIMARS уничтожены российской ПВО - РИА Новости Крым, 28.02.2026

Ракета "Фламинго" и 10 снарядов HIMARS уничтожены российской ПВО

Крылатая ракета большой дальности "Фламинго", а также американские реактивные снаряды HIMARS и сотни украинских дронов сбиты российскими силами ПВО в зоне... РИА Новости Крым, 28.02.2026

2026-02-28

2026-02-28T13:04

2026-02-28T13:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Крылатая ракета большой дальности "Фламинго", а также американские реактивные снаряды HIMARS и сотни украинских дронов сбиты российскими силами ПВО в зоне спецоперации за стуки. Об этом говорится в сводке Минобороны.В субботу бойцы группировки "Север" освободили населенный пункт Нескучное Харьковской области, а подразделение "Восток" вытеснила врага из Горькое в Харьковской области.В октябре прошлого года издание The Economist сообщило, что ВСУ используют "Фламинго" для ударов вглубь России. В публикации говорится, что данные ракеты имеют размах крыльев до 6 метров, летают на высотах от 50 до 100 метров над землей со скоростью 850-900 км/ч, имеют дальность полета более 3000 километров и боевую часть весом около тонны. Система наведения у ракеты инерциально-спутниковая.Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400, С-350 "Витязь", С-300 "Фаворит" и другие смогут эффективно противостоять крылатым ракетам "Фламинго". Кроме того, отметил он, в распоряжении Вооруженных сил России есть комплекс РЭБ, которые могут сбивать "Фламинго" с курса.По мнению Кнутова, создавать "Фламинго" Киеву помогал Лондон, поскольку характеристики "украинской" ракеты практически идентичны британской ракете FP-5.

