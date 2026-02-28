Рейтинг@Mail.ru
Ракета "Фламинго" и 10 снарядов HIMARS уничтожены российской ПВО - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260228/raketa-flamingo-i-10-snaryadov-himars-unichtozheny-rossiyskoy-pvo--1153569262.html
Ракета "Фламинго" и 10 снарядов HIMARS уничтожены российской ПВО
Ракета "Фламинго" и 10 снарядов HIMARS уничтожены российской ПВО - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Ракета "Фламинго" и 10 снарядов HIMARS уничтожены российской ПВО
Крылатая ракета большой дальности "Фламинго", а также американские реактивные снаряды HIMARS и сотни украинских дронов сбиты российскими силами ПВО в зоне... РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T13:04
2026-02-28T13:08
новости сво
ракета "фламинго"
пво
министерство обороны рф
himars
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911607_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_745f70209f6bdb5ce72419f20f431189.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Крылатая ракета большой дальности "Фламинго", а также американские реактивные снаряды HIMARS и сотни украинских дронов сбиты российскими силами ПВО в зоне спецоперации за стуки. Об этом говорится в сводке Минобороны.В субботу бойцы группировки "Север" освободили населенный пункт Нескучное Харьковской области, а подразделение "Восток" вытеснила врага из Горькое в Харьковской области.В октябре прошлого года издание The Economist сообщило, что ВСУ используют "Фламинго" для ударов вглубь России. В публикации говорится, что данные ракеты имеют размах крыльев до 6 метров, летают на высотах от 50 до 100 метров над землей со скоростью 850-900 км/ч, имеют дальность полета более 3000 километров и боевую часть весом около тонны. Система наведения у ракеты инерциально-спутниковая.Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400, С-350 "Витязь", С-300 "Фаворит" и другие смогут эффективно противостоять крылатым ракетам "Фламинго". Кроме того, отметил он, в распоряжении Вооруженных сил России есть комплекс РЭБ, которые могут сбивать "Фламинго" с курса.По мнению Кнутова, создавать "Фламинго" Киеву помогал Лондон, поскольку характеристики "украинской" ракеты практически идентичны британской ракете FP-5.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251006/rakety-flamingo--chem-oni-opasny-dlya-rossiyskogo-tyla--1149992247.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911607_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_24c377705fe5445f3ae65a1b50a2497e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, ракета "фламинго", пво, министерство обороны рф, himars, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Ракета "Фламинго" и 10 снарядов HIMARS уничтожены российской ПВО

Ракета "Фламинго" и 10 снарядов HIMARS сбиты за сутки российскими силами ПВО

13:04 28.02.2026 (обновлено: 13:08 28.02.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Крылатая ракета большой дальности "Фламинго", а также американские реактивные снаряды HIMARS и сотни украинских дронов сбиты российскими силами ПВО в зоне спецоперации за стуки. Об этом говорится в сводке Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности "Фламинго" и 315 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении.
В субботу бойцы группировки "Север" освободили населенный пункт Нескучное Харьковской области, а подразделение "Восток" вытеснила врага из Горькое в Харьковской области.
В октябре прошлого года издание The Economist сообщило, что ВСУ используют "Фламинго" для ударов вглубь России. В публикации говорится, что данные ракеты имеют размах крыльев до 6 метров, летают на высотах от 50 до 100 метров над землей со скоростью 850-900 км/ч, имеют дальность полета более 3000 километров и боевую часть весом около тонны. Система наведения у ракеты инерциально-спутниковая.
Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400, С-350 "Витязь", С-300 "Фаворит" и другие смогут эффективно противостоять крылатым ракетам "Фламинго". Кроме того, отметил он, в распоряжении Вооруженных сил России есть комплекс РЭБ, которые могут сбивать "Фламинго" с курса.
По мнению Кнутова, создавать "Фламинго" Киеву помогал Лондон, поскольку характеристики "украинской" ракеты практически идентичны британской ракете FP-5.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Рабочие осматривают крылатые ракеты Фламинго на секретном заводе Fire Point на Украине - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
6 октября 2025, 14:36Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ракеты "Фламинго" – чем они опасны для российского тыла
 
Новости СВОРакета "Фламинго"ПВОМинистерство обороны РФHIMARSВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:50Борис Тезиков – биография
14:39Удары США и Израиля по Ирану – реакция России
14:17В Севастополе ремонтируют построенный в 1937 году корпус начальной школы
13:49Умер директор цирка в Симферополе Борис Тезиков
13:43Пять детей погибли в Иране из-за удара Израиля
13:24Новые рубежи СВО: армия России освобождает села и громит силы Киева
13:04Ракета "Фламинго" и 10 снарядов HIMARS уничтожены российской ПВО
12:54Взрывы по всему побережью Севастополя будут слышны до ночи
12:45Закрытое небо и ракеты Tomahawk – что происходит на Ближнем Востоке
12:13Освобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях
11:45Четыре ДТП за полчаса: подробности массовой аварии в Симферополе
11:37Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске арестован
11:18Три человека пострадали в массовом ДТП в Симферополе
10:41Трамп заявил о масштабной военной операции США против Ирана
10:29Плюс один на курорт: в Крым на лето запустят поезд из Таганрога
10:08Военный самолет с деньгами разбился в Боливии – погибли 20 человек
09:53Израиль ударил по Ирану
09:45Как Россия может ответить на вызовы Европы во избежание большой войны
09:26Какие кредиты обманутые россияне могут не отдавать и какие должны вернуть
09:08Крымский мост – обстановка сейчас
Лента новостейМолния