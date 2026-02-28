Рейтинг@Mail.ru
Пять детей погибли в Иране из-за удара Израиля - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Пять детей погибли в Иране из-за удара Израиля
Пять детей погибли в Иране из-за удара Израиля - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Пять детей погибли в Иране из-за удара Израиля
Пять учениц начальной школы для девочек погибли при атаке Израиля по Ирану в субботу. Об этом пишет агентство IRNA со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 28.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Пять учениц начальной школы для девочек погибли при атаке Израиля по Ирану в субботу. Об этом пишет агентство IRNA со ссылкой на местные власти.Отмечается, что трагедия произошла в округе Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана.Это первые жертвы, о которых сообщает иранская сторона.В стране закрыли все школы и вузы.В субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.
Пять детей погибли в Иране из-за удара Израиля

В Иране пять учениц начальной школы погибли при атаке Израиля – СМИ

13:43 28.02.2026
 
© AP Photo Vahid SalemiПоследствия атаки Израиля по Тегерану, Иран
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Пять учениц начальной школы для девочек погибли при атаке Израиля по Ирану в субботу. Об этом пишет агентство IRNA со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что трагедия произошла в округе Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана.
"В ходе сегодняшних атак сионистского режима на округ Минаб была атакована начальная школа для девочек, в результате чего погибло пять учениц", — цитирует сообщение РИА Новости.
Это первые жертвы, о которых сообщает иранская сторона.
В стране закрыли все школы и вузы.
В субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
