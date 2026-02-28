https://crimea.ria.ru/20260228/pyat-detey-pogibli-v-irane-iz-za-udara-izrailya-1153569789.html
Пять детей погибли в Иране из-за удара Израиля
Пять учениц начальной школы для девочек погибли при атаке Израиля по Ирану в субботу. Об этом пишет агентство IRNA со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 28.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Пять учениц начальной школы для девочек погибли при атаке Израиля по Ирану в субботу. Об этом пишет агентство IRNA со ссылкой на местные власти.Отмечается, что трагедия произошла в округе Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана.Это первые жертвы, о которых сообщает иранская сторона.В стране закрыли все школы и вузы.В субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
