Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, на котором была обсуждена ситуация по... РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T16:30
2026-02-28T16:30
2026-02-28T16:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, на котором была обсуждена ситуация по Ирану.28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.МИД России считает, что США и Израиль в очередной раз предприняли опасную, но тщательно спланированную военную операцию против Ирана, которая может привести к катастрофе на Ближнем Востоке.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять детей погибли в Иране из-за удара ИзраиляПомощь Газе и отношения с Путиным: о чем говорил Трамп на Совете мираПереговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление
16:30 28.02.2026 (обновлено: 16:31 28.02.2026)