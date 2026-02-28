Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с постоянными членами Совбеза - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с постоянными членами Совбеза
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с постоянными членами Совбеза - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, на котором была обсуждена ситуация по... РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T16:30
2026-02-28T16:31
новости
владимир путин (политик)
совет безопасности россии
россия
иран
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
дмитрий песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, на котором была обсуждена ситуация по Ирану.28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.МИД России считает, что США и Израиль в очередной раз предприняли опасную, но тщательно спланированную военную операцию против Ирана, которая может привести к катастрофе на Ближнем Востоке.
россия
иран
новости, владимир путин (политик), совет безопасности россии , россия, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, дмитрий песков
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с постоянными членами Совбеза

Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с постоянными членами Совбеза

16:30 28.02.2026 (обновлено: 16:31 28.02.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
© POOL
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, на котором была обсуждена ситуация по Ирану.
"Была обсуждена ситуация, складывающаяся вокруг Ирана", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.
МИД России считает, что США и Израиль в очередной раз предприняли опасную, но тщательно спланированную военную операцию против Ирана, которая может привести к катастрофе на Ближнем Востоке.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Пять детей погибли в Иране из-за удара Израиля
Помощь Газе и отношения с Путиным: о чем говорил Трамп на Совете мира
Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление
