28.02.2026
Премия Кеосаяна за спасение ребенка в Петербурге составит 3 млн рублей
Премия Кеосаяна за спасение ребенка в Петербурге составит 3 млн рублей - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Премия Кеосаяна за спасение ребенка в Петербурге составит 3 млн рублей
Премия имени Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка в Санкт-Петербурге составит 3 миллиона рублей и будет поровну разделена между всеми спасателями, сообщила... РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T22:10
2026-02-28T22:10
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.Награду уже получили дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, две воспитательницы из Бугуруслана, а также семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе.
Премия Кеосаяна за спасение ребенка в Петербурге составит 3 млн рублей

Премия Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка в Петербурге составит 3 млн рублей

22:10 28.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Премия имени Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка в Санкт-Петербурге составит 3 миллиона рублей и будет поровну разделена между всеми спасателями, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Ребенок выпал из окна десятого этажа дома на Богатырском проспекте в Петербурге в среду. В квартире в тот момент находились его мать и брат, мать вышла в туалет, а брат играл в компьютерные игры. Прохожие увидели ребенка в окне, растянули куртку и поймали его. Мальчик госпитализирован.
"Изначально я хотела вручить по миллиону двум медсестрам, но в процессе выяснилось, что спасателей было больше. Премия Тиграна дается хорошим людям, поэтому я решила выделить 3 миллиона, которые будут разделены поровну между этими хорошими людьми. Низкий вам поклон", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.
Награду уже получили дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, две воспитательницы из Бугуруслана, а также семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе.
