Премия Кеосаяна за спасение ребенка в Петербурге составит 3 млн рублей

Премия Кеосаяна за спасение ребенка в Петербурге составит 3 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Премия имени Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка в Санкт-Петербурге составит 3 миллиона рублей и будет поровну разделена между всеми спасателями, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Ребенок выпал из окна десятого этажа дома на Богатырском проспекте в Петербурге в среду. В квартире в тот момент находились его мать и брат, мать вышла в туалет, а брат играл в компьютерные игры. Прохожие увидели ребенка в окне, растянули куртку и поймали его. Мальчик госпитализирован.Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.Награду уже получили дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, две воспитательницы из Бугуруслана, а также семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

