Пожар на нефтезаводе на Кубани потушили
Пожар на нефтезаводе на Кубани потушили - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Пожар на нефтезаводе на Кубани потушили
В станице Новоминской потушили горящий после атаки ВСУ нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
2026-02-28T08:36
2026-02-28T08:36
2026-02-28T08:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В станице Новоминской потушили горящий после атаки ВСУ нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Ночью на Кубани после падения обломков беспилотников загорелся резервуар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района. Огонь охватил 150 квадратных метров.Пожар тушили 39 специалистов, было задействовано 13 единиц техники. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пожар на нефтезаводе на Кубани потушили
08:36 28.02.2026 (обновлено: 08:44 28.02.2026)