Рейтинг@Mail.ru
Пожар на нефтезаводе на Кубани потушили - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260228/pozhar-na-neftezavode-na-kubani-potushili-1153565098.html
Пожар на нефтезаводе на Кубани потушили
Пожар на нефтезаводе на Кубани потушили - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Пожар на нефтезаводе на Кубани потушили
В станице Новоминской потушили горящий после атаки ВСУ нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T08:36
2026-02-28T08:44
кубань
краснодарский край
пожар
происшествия
нпз
нефтебаза
атаки всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111515/44/1115154409_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_c495920a9ea34dd1895b0cc66fcb27be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В станице Новоминской потушили горящий после атаки ВСУ нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Ночью на Кубани после падения обломков беспилотников загорелся резервуар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района. Огонь охватил 150 квадратных метров.Пожар тушили 39 специалистов, было задействовано 13 единиц техники. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260228/massirovannaya-ataka-na-krym-sbito-50-bespilotnikov-1153564875.html
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111515/44/1115154409_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_f3eacb405c62e074975551874c2003a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, краснодарский край, пожар, происшествия, нпз, нефтебаза, атаки всу, новости
Пожар на нефтезаводе на Кубани потушили

На Кубани потушили атакованный ВСУ нефтеперерабатывающий завод

08:36 28.02.2026 (обновлено: 08:44 28.02.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В станице Новоминской потушили горящий после атаки ВСУ нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Ночью на Кубани после падения обломков беспилотников загорелся резервуар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района. Огонь охватил 150 квадратных метров.
"По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 03:52 пламя удалось локализовать, в 06:06 потушили открытое горение, в 6:51 возгорание полностью ликвидировали", - говорится в сообщении.
Пожар тушили 39 специалистов, было задействовано 13 единиц техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки Запад - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
07:26
Массированная атака на Крым: сбито 50 беспилотников
 
КубаньКраснодарский крайПожарПроисшествияНПЗНефтебазаАтаки ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:08Военный самолет с деньгами разбился в Боливии – погибли 20 человек
09:53Израиль ударил по Ирану
09:45Как Россия может ответить на вызовы Европы во избежание большой войны
09:26Какие кредиты обманутые россияне могут не отдавать и какие должны вернуть
09:08Крымский мост – обстановка сейчас
08:36Пожар на нефтезаводе на Кубани потушили
08:12В Севастополе появится первый в России исторический почетный караул
07:26Массированная атака на Крым: сбито 50 беспилотников
07:22Нефтезавод горит на Кубани после атаки ВСУ
07:10Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы после закрытия проезда
06:58Землетрясение произошло у Новороссийска
00:10Отбой воздушной тревоги в Севастополе
00:01Погода в Крыму в последний день зимы
00:00Какой сегодня праздник: 28 февраля
22:45Зеленский сделал признание о ядерном оружии для Украины
22:39Мощный взрыв прогремел в многоэтажке на юго-западе Москвы
22:33Удар Афганистана по Пакистану и взрыв в кафе в Казахстане – главное
22:08Атака ВСУ на Севастополь: сбиты три цели над Северной стороной
21:48Воздушная тревога объявлена в Севастополе
21:43Республиканская детская больница Крыма получит новейшее медоборудование
Лента новостейМолния