"Посмотрите на Джанкой" - песня о том, как евреям дали землю в Крыму

"Посмотрите на Джанкой" - песня о том, как евреям дали землю в Крыму - РИА Новости Крым, 28.02.2026

"Посмотрите на Джанкой" - песня о том, как евреям дали землю в Крыму

РИА Новости Крым, 28.02.2026

2026-02-28T21:32

2026-02-28T21:32

2026-02-28T21:32

с песней по крыму

крым

евреи

джанкой

сельское хозяйство

история

музыка

сша

израиль

Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Многогранная история Крыма хранится не только в музеях, но и в песнях. Иногда совсем забытых.После того, как большевики прогнали из Крыма Белую армию, в степных районах полуострова стали появляться еврейские земледельческие коммуны. В них евреи коллективно занимались сельским хозяйством и ремесленничеством. Дело в том, что до революции очень мало евреев работали на земле, так как попросту не не имели наделов.Первая община была создана в 1922 году в 17 километрах от Джанкоя и называлась "Тель-Хай" - "Холм жизни". Она была основана международной сионисткой организацией "Хе-Халуц". В ее целях было подготовить еврейскую молодежь к поселению в засушливой, как и север Крыма, Палестине. Всего же в эти годы в Крыму было организовано более восьми десятков еврейских хозяйств.Историю коммун сохранила придуманная в коммунах песня - "Hey Zhankoe!". Она была очень популярна в 20-е годы, а затем "вывезена" эмигрировавшими евреями за рубеж, но забыта в СССР. В некоторых источниках утверждается, что музыка этой задорной и ритмичной песни имеет сходство с народными мелодиями крымских татар.В песне поется: "Недалеко от Симферополя и Севастополя находится наш замечательный поселок. Враги говорят, что евреи — не рабочий народ, но посмотрите, что у нас есть - у Абраши трактор гудит как паровоз, тетя Лея — на косилке, Бейлочка — на молотилке. Кто говорит, что евреи умеют только торговать, есть жирный бульон с клецками и не работать! Это могут говорить только враги. Посмотрите на Джанкой!"Трактор, косилка в те бедные годы были в диковинку в крымском селе. Технику еврейским земледельцам передала крупная еврейская благотворительная организация, базирующаяся в Нью-Йорке, "Объединенный распределительный комитет американских фондов помощи евреям, пострадавшим от войны" ("Агро-Джоинт"). Из Америки в еврейские колонии завозилась не только техника, но и высокоурожайное посевное зерно, племенной скот. Агрономы "Агро-Джойнта" опекали колонистов и обучали их передовым методам ведения сельского хозяйства. В Джанкое "Агро-Джойнт" построил и оснастил завод по ремонту сельхозтехники.Песня про Джанкой была одной из любимых у американского фолк-певца и первопроходца так называемой музыки протеста Пита Сигера. Впервые Сигер услышал мелодию из Крыма в тридцатые годы в Нью-Йорке, перевел слова на английский язык и постоянно исполнял на своих концертах. В 1964 году Сигер был на гастролях в Крыму, исполнял свою любимую "Джанкой" и в одноименном городе.В Израиле же, куда тоже попала песня, не представляли себе, где этот неизвестный Джанкой, поэтому слова и название песни переделал поэт Пальмах Хаиф Хефер. Она стала называться "По дороге в Эйлат". Песня крымских евреев неоднократно переводилась на иврит, имеет несколько вариантов на английском, русском и украинском языках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым страдал от политических переименованийВек крымской автономии. Фильм РИА Новости Крым к 100-летию КрАССР

крым

джанкой

сша

израиль

2026

