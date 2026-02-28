Рейтинг@Mail.ru
Плюс один на курорт: в Крым на лето запустят поезд из Таганрога
Плюс один на курорт: в Крым на лето запустят поезд из Таганрога
Плюс один на курорт: в Крым на лето запустят поезд из Таганрога - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Плюс один на курорт: в Крым на лето запустят поезд из Таганрога
В Крым из Таганрога в мае вернут на маршрут поезд дальнего следования. Первый состав отправится из Симферополя 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 28.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Крым из Таганрога в мае вернут на маршрут поезд дальнего следования. Первый состав отправится из Симферополя 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В первый рейс из крымской столицы поезд отправится 28 мая в 12:30. Прибытие в Таганрог запланировано к 6:15 следующего дня. Поезд будет следовать через Ростов-на-Дону. Первый рейс из Таганрога – 29 мая в 10:55. В Симферополь состав прибудет на следующий день в 4:50."В состав поезда будут включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны", – добавили в сообщении.Накануне сообщалось, что этим летом вновь будут курсировать вагоны беспересадочного сообщения "Псков – Великий Новгород – Евпатория". Из Евпатории в первый рейс вагоны отправятся 27 мая в 17:55 и прибудут в Псков через день в 19:00.
крым
симферополь
таганрог
крым, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, гранд сервис экспресс, симферополь, таганрог, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, логистика
Плюс один на курорт: в Крым на лето запустят поезд из Таганрога

В Симферополь из Таганрога в мае запустят поезд на весь курортный сезон – перевозчик

10:29 28.02.2026 (обновлено: 10:31 28.02.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Крым из Таганрога в мае вернут на маршрут поезд дальнего следования. Первый состав отправится из Симферополя 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Пассажирский поезд "Таврия" №483/484 сообщением Таганрог – Симферополь вернется на маршрут в конце мая и будет ходить весь курортный сезон", – сказано в сообщении.
В первый рейс из крымской столицы поезд отправится 28 мая в 12:30. Прибытие в Таганрог запланировано к 6:15 следующего дня. Поезд будет следовать через Ростов-на-Дону.
Первый рейс из Таганрога – 29 мая в 10:55. В Симферополь состав прибудет на следующий день в 4:50.
"В состав поезда будут включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны", – добавили в сообщении.
Накануне сообщалось, что этим летом вновь будут курсировать вагоны беспересадочного сообщения "Псков – Великий Новгород – Евпатория". Из Евпатории в первый рейс вагоны отправятся 27 мая в 17:55 и прибудут в Псков через день в 19:00.
Лента новостейМолния