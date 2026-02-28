https://crimea.ria.ru/20260228/plyus-odin-na-kurort-v-krym-na-leto-zapustyat-esche-odin-poezd-iz-taganroga-1153566204.html

Плюс один на курорт: в Крым на лето запустят поезд из Таганрога

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1c/1153566059_0:109:1281:829_1920x0_80_0_0_af90861ea56c338eba724cac621a30ed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Крым из Таганрога в мае вернут на маршрут поезд дальнего следования. Первый состав отправится из Симферополя 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В первый рейс из крымской столицы поезд отправится 28 мая в 12:30. Прибытие в Таганрог запланировано к 6:15 следующего дня. Поезд будет следовать через Ростов-на-Дону. Первый рейс из Таганрога – 29 мая в 10:55. В Симферополь состав прибудет на следующий день в 4:50."В состав поезда будут включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны", – добавили в сообщении.Накануне сообщалось, что этим летом вновь будут курсировать вагоны беспересадочного сообщения "Псков – Великий Новгород – Евпатория". Из Евпатории в первый рейс вагоны отправятся 27 мая в 17:55 и прибудут в Псков через день в 19:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ с 1 марта вступают в силу правила проезда в туристических поездахЛетом из Москвы в Феодосию запустят новый поездКак приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчика

