Освобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях
Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T12:13
2026-02-28T12:13
2026-02-28T12:18
министерство обороны рф
новости сво
группировка войск "восток"
группировка войск "север"
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
харьковская область
запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Нескучное Харьковской области", - сказано в сводке.Бойцы группировки "Восток" выбили силы противника из населенного пункта Горькое в Запорожской области, добавили в российском оборонном ведомстве. Накануне подразделения "Центра" освободили населенный пункт Краснознаменка Днепропетровской области.25 февраля российские военнослужащие взяли под контроль село Графское в Харьковской области. Днем ранее бойцы группировки "Восток" освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области.21 февраля сообщалось, что населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск "Запад".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:13 28.02.2026 (обновлено: 12:18 28.02.2026)