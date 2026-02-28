Рейтинг@Mail.ru
Освобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260228/osvobozhdeny-dva-naselennykh-punkta-v-kharkovskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-1153568228.html
Освобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях
Освобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Освобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях
Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T12:13
2026-02-28T12:18
министерство обороны рф
новости сво
группировка войск "восток"
группировка войск "север"
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
харьковская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152349003_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_0b9129a35c6109c7183a02f10cc07467.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Нескучное Харьковской области", - сказано в сводке.Бойцы группировки "Восток" выбили силы противника из населенного пункта Горькое в Запорожской области, добавили в российском оборонном ведомстве. Накануне подразделения "Центра" освободили населенный пункт Краснознаменка Днепропетровской области.25 февраля российские военнослужащие взяли под контроль село Графское в Харьковской области. Днем ранее бойцы группировки "Восток" освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области.21 февраля сообщалось, что населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск "Запад".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152349003_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ef08ae4ffb0dd274bb87cf6731f1e00c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "восток", группировка войск "север", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , харьковская область, запорожская область
Освобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях

Армия России освободила Нескучное и Горькое в Харьковской и Запорожской областях

12:13 28.02.2026 (обновлено: 12:18 28.02.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота связистов 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО
Работа связистов 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Нескучное Харьковской области", - сказано в сводке.
Бойцы группировки "Восток" выбили силы противника из населенного пункта Горькое в Запорожской области, добавили в российском оборонном ведомстве.
Накануне подразделения "Центра" освободили населенный пункт Краснознаменка Днепропетровской области.
25 февраля российские военнослужащие взяли под контроль село Графское в Харьковской области. Днем ранее бойцы группировки "Восток" освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области.
21 февраля сообщалось, что населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск "Запад".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФНовости СВОГруппировка войск "Восток"Группировка войск "Север"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУХарьковская областьЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:13Освобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях
11:45Четыре ДТП за полчаса: подробности массовой аварии в Симферополе
11:37Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске арестован
11:18Три человека пострадали в массовом ДТП в Симферополе
10:41Трамп заявил о масштабной военной операции США против Ирана
10:29Плюс один на курорт: в Крым на лето запустят поезд из Таганрога
10:08Военный самолет с деньгами разбился в Боливии – погибли 20 человек
09:53Израиль ударил по Ирану
09:45Как Россия может ответить на вызовы Европы во избежание большой войны
09:26Какие кредиты обманутые россияне могут не отдавать и какие должны вернуть
09:08Крымский мост – обстановка сейчас
08:36Пожар на нефтезаводе на Кубани потушили
08:12В Севастополе появится первый в России исторический почетный караул
07:26Массированная атака на Крым: сбито 50 беспилотников
07:22Нефтезавод горит на Кубани после атаки ВСУ
07:10Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы после закрытия проезда
06:58Землетрясение произошло у Новороссийска
00:10Отбой воздушной тревоги в Севастополе
00:01Погода в Крыму в последний день зимы
00:00Какой сегодня праздник: 28 февраля
Лента новостейМолния