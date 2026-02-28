https://crimea.ria.ru/20260228/operatsiya-ssha-protiv-irana-i-smert-borisa-tezikova--glavnoe-za-den-1153578126.html

Операция США против Ирана и смерть Бориса Тезикова – главное за день

США с Израилем проводят масштабную военную операцию против Ирана – есть жертвы и разрушения. На 66-м году ушел из жизни директор цирка в Симферополе Борис... РИА Новости Крым, 28.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. США с Израилем проводят масштабную военную операцию против Ирана – есть жертвы и разрушения. На 66-м году ушел из жизни директор цирка в Симферополе Борис Тезиков. Атакованный ВСУ нефтеперерабатывающий завод на Кубани потушили. Минимум 20 человек погибли и 28 ранены при крушении военного самолета с деньгами в Боливии. Одиннадцать машин повреждены в четырех ДТП в Симферополе за полчаса.О главных событиях полуострова, России и мира последнего зимнего дня – в подборке РИА Новости Крым.Военная операция США против ИранаСША и Израиль проводят масштабную военную операцию против Ирана. С утра субботы в ближневосточной стране гремят взрывы. Ракеты также атаковали Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ. Власти страны объявили о 85 жертвах после попадания ракеты в здание начальной школы Ирака.Служба гражданской авиации Кувейта сообщила об ударе беспилотника по международному столичному аэропорту. МИД России считает, что США и Израиль в очередной раз предприняли опасную, которая может привести к катастрофе на Ближнем Востоке.Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, на котором была обсуждена ситуация по Ирану. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о планах срочного созыва Совбеза ООН. Позже стало известно, что Срочное заседание Совета безопасности ООН из-за агрессии США и Израиля против Ирана запросили Россия и Китай.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Умер Борис ТезиковВ возрасте 65 лет ушел из жизни директор симферопольского цирка Борис Тезиков. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава республики отметил, что вся жизнь Тезикова была неразрывно связана с цирковым искусством. Слова соболезнования также выразил гендиректор Большого Московского Госцирка, дрессировщик Эдгард Запашный.Пожар на нефтебазе на Кубани потушенВспыхнувший после ночной атаки ВСУ нефтеперерабатывающий завод в станице Новоминской потушили. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края."По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 03:52 пламя удалось локализовать, в 06:06 потушили открытое горение, в 6:51 возгорание полностью ликвидировали", – сказано в сообщении.Огонь охватил 150 квадратных метров. Пожар тушили 39 специалистов, было задействовано 13 единиц техники.Крушение военного самолета в БоливииВ Боливии в результате крушения военного самолета погиби как минимум 20 человек, еще 28 – ранены. Трагедия произошла накануне вечером в районе международного аэропорта Эль-Альто. Об этом сообщил боливийский телеканал Unitel.По предварительной информации, самолет доставлял новые банкноты. Воздушное судно попало в аварию при попытке приземлиться в международном аэропорту Эль-Альто, осколки самолета столкнулись с несколькими транспортными средствами в этом районе.Четыре крупных ДТП произошли в Симферополе за полчасаНа восточном обходе Симферополя вечером в пятницу в период с 21:00 до 21:38 произошло четыре ДТП с участием 11 легковых авто. Об этом сообщили в МВД по Крыму.Водитель Lada Granta не справился с управлением и врезался в стоящий Kia Rio. Спустя полчаса на этом же участке дороги Lada врезалась в "Москвич". В результате столкновения Lada отбросило в автомобиль Ford.Через пять минут здесь же водитель Chevrolet допустил занос и врезался в Lada. Еще три минуты спустя водитель Mazda столкнулся с попутным авто Hyndai, в результате вторую иномарку отбросило на Renault. После удара французская иномарка столкнулась с Lada Granta.В минздраве сообщили, что в массовой аварии пострадали три человека. Они были доставлены в клиническую больницу скорой медицинской помощи №6.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

