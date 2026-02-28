https://crimea.ria.ru/20260228/obvinyaemyy-v-pokhischenii-devochki-v-smolenske-arestovan-1153567139.html

Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске арестован

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Суд арестовал обвиняемого в похищении 9-летней девочки в Смоленске. Об этом пишет РИА Новости.В субботу Заднепровский районный суд Смоленска рассматривает ходатайство о заключении под стражу двоих обвиняемых в похищении девятилетней девочки.24 февраля 9-летняя девочка вышла на прогулку с собакой в 8 утра и не вернулась. На ее поиски были привлечены все службы и группы добровольцев. Прокуратура организовала проверку, региональный главка СК возбудил уголовное дело. РИА Новости сообщали со ссылкой на правоохранительные органы, что ранее девочка не сбегала из дома, а на прогулку ушла без телефона. Правоохранители и волонтеры искали девочку.Ребенок был найден 26 февраля в квартире похитителя, расположенной неподалеку от дома девочки. СК уточняет, что на момент обнаружения девочки в квартире кроме ранее судимого 43-летнего мужчины была и его сожительница. 27 февраля им предъявили обвинения в похищении человека, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

