Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске арестован - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске арестован
Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске арестован - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске арестован
Суд арестовал обвиняемого в похищении 9-летней девочки в Смоленске. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T11:37
2026-02-28T11:37
смоленск
суд
происшествия
новости
правосудие
арест
приговор
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Суд арестовал обвиняемого в похищении 9-летней девочки в Смоленске. Об этом пишет РИА Новости.В субботу Заднепровский районный суд Смоленска рассматривает ходатайство о заключении под стражу двоих обвиняемых в похищении девятилетней девочки.24 февраля 9-летняя девочка вышла на прогулку с собакой в 8 утра и не вернулась. На ее поиски были привлечены все службы и группы добровольцев. Прокуратура организовала проверку, региональный главка СК возбудил уголовное дело. РИА Новости сообщали со ссылкой на правоохранительные органы, что ранее девочка не сбегала из дома, а на прогулку ушла без телефона. Правоохранители и волонтеры искали девочку.Ребенок был найден 26 февраля в квартире похитителя, расположенной неподалеку от дома девочки. СК уточняет, что на момент обнаружения девочки в квартире кроме ранее судимого 43-летнего мужчины была и его сожительница. 27 февраля им предъявили обвинения в похищении человека, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего.
смоленск, суд, происшествия, новости, правосудие, арест, приговор
Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске арестован

В Смоленске суда арестовал до 25 апреля обвиняемого в похищении 9-летней девочки

11:37 28.02.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Суд арестовал обвиняемого в похищении 9-летней девочки в Смоленске. Об этом пишет РИА Новости.
В субботу Заднепровский районный суд Смоленска рассматривает ходатайство о заключении под стражу двоих обвиняемых в похищении девятилетней девочки.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу… до 25 апреля", - сказала судья.

24 февраля 9-летняя девочка вышла на прогулку с собакой в 8 утра и не вернулась. На ее поиски были привлечены все службы и группы добровольцев. Прокуратура организовала проверку, региональный главка СК возбудил уголовное дело. РИА Новости сообщали со ссылкой на правоохранительные органы, что ранее девочка не сбегала из дома, а на прогулку ушла без телефона. Правоохранители и волонтеры искали девочку.
Ребенок был найден 26 февраля в квартире похитителя, расположенной неподалеку от дома девочки. СК уточняет, что на момент обнаружения девочки в квартире кроме ранее судимого 43-летнего мужчины была и его сожительница. 27 февраля им предъявили обвинения в похищении человека, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего.
