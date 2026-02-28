https://crimea.ria.ru/20260228/novye-rubezhi-svo-armiya-rossii-osvobozhdaet-sela-i-gromit-sily-kieva-1153569541.html
Новые рубежи СВО: армия России освобождает села и громит силы Киева
Новые рубежи СВО: армия России освобождает села и громит силы Киева
Армия России продвинулась на отдельных участках фронта, освободила два населенных пункта и ликвидировала 1330 боевиков киевского режима за сутки спецоперации на Украине. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Нескучное Харьковской области. На этом направлении потери ВСУ составили до 220 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и разбила силы Киева в районах населенных пунктов Ковшаровка, Новоосиново, Пристен Харьковской области и Щурово Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 190 солдат.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожив 140 солдат ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Каленики, Рай-Александровка и Кривая Лука ДНР. Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировав 400 украинских военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Горькое Запорожской области. Также нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Лесное, Копани, Самойловка, Барвиновка, Комсомольское Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 330 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" разгромила украинские формирования в районе населенных пунктов Орехов, Камышеваха и Григоровка Запорожской области. Уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Армия России продвинулась на отдельных участках фронта, освободила два населенных пункта и ликвидировала 1330 боевиков киевского режима за сутки спецоперации на Украине. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север"
в результате решительных действий освободили населенный пункт Нескучное
Харьковской области. На этом направлении потери ВСУ составили до 220 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и разбила силы Киева в районах населенных пунктов Ковшаровка, Новоосиново, Пристен Харьковской области и Щурово Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 190 солдат.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожив 140 солдат ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Каленики, Рай-Александровка и Кривая Лука ДНР.
Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировав 400 украинских военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток"
продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Горькое
Запорожской области. Также нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Лесное, Копани, Самойловка, Барвиновка, Комсомольское Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 330 военнослужащих.
Группировка войск "Днепр" разгромила украинские формирования в районе населенных пунктов Орехов, Камышеваха и Григоровка Запорожской области. Уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих.
Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
