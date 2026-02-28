https://crimea.ria.ru/20260228/novye-rubezhi-svo-armiya-rossii-osvobozhdaet-sela-i-gromit-sily-kieva-1153569541.html

Новые рубежи СВО: армия России освобождает села и громит силы Киева

Армия России продвинулась на отдельных участках фронта, освободила два населенных пункта и ликвидировала 1330 боевиков киевского режима за сутки спецоперации на РИА Новости Крым, 28.02.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152570643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f4fa804860406d3052ce4c0f28448d23.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Армия России продвинулась на отдельных участках фронта, освободила два населенных пункта и ликвидировала 1330 боевиков киевского режима за сутки спецоперации на Украине. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Нескучное Харьковской области. На этом направлении потери ВСУ составили до 220 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и разбила силы Киева в районах населенных пунктов Ковшаровка, Новоосиново, Пристен Харьковской области и Щурово Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 190 солдат.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожив 140 солдат ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Каленики, Рай-Александровка и Кривая Лука ДНР. Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировав 400 украинских военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Горькое Запорожской области. Также нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Лесное, Копани, Самойловка, Барвиновка, Комсомольское Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 330 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" разгромила украинские формирования в районе населенных пунктов Орехов, Камышеваха и Григоровка Запорожской области. Уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракета "Фламинго" и 10 снарядов HIMARS уничтожены российской ПВОРФ и Украина не могут договориться: что кроется за "удивлением" ТрампаГосдума запретила экстрадицию воевавших за РФ иностранцев

