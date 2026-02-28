Рейтинг@Mail.ru
Новые рубежи СВО: армия России освобождает села и громит силы Киева - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260228/novye-rubezhi-svo-armiya-rossii-osvobozhdaet-sela-i-gromit-sily-kieva-1153569541.html
Новые рубежи СВО: армия России освобождает села и громит силы Киева
Новые рубежи СВО: армия России освобождает села и громит силы Киева - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Новые рубежи СВО: армия России освобождает села и громит силы Киева
Армия России продвинулась на отдельных участках фронта, освободила два населенных пункта и ликвидировала 1330 боевиков киевского режима за сутки спецоперации на РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T13:24
2026-02-28T13:24
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152570643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f4fa804860406d3052ce4c0f28448d23.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Армия России продвинулась на отдельных участках фронта, освободила два населенных пункта и ликвидировала 1330 боевиков киевского режима за сутки спецоперации на Украине. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Нескучное Харьковской области. На этом направлении потери ВСУ составили до 220 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и разбила силы Киева в районах населенных пунктов Ковшаровка, Новоосиново, Пристен Харьковской области и Щурово Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 190 солдат.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожив 140 солдат ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Каленики, Рай-Александровка и Кривая Лука ДНР. Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировав 400 украинских военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Горькое Запорожской области. Также нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Лесное, Копани, Самойловка, Барвиновка, Комсомольское Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 330 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" разгромила украинские формирования в районе населенных пунктов Орехов, Камышеваха и Григоровка Запорожской области. Уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракета "Фламинго" и 10 снарядов HIMARS уничтожены российской ПВОРФ и Украина не могут договориться: что кроется за "удивлением" ТрампаГосдума запретила экстрадицию воевавших за РФ иностранцев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152570643_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fbc8f6c0093de5d7909e7b24389d8be8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"
Новые рубежи СВО: армия России освобождает села и громит силы Киева

ВСУ потеряли еще более 1300 боевиков в зоне спецоперации за сутки

13:24 28.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие бригады "Север"
Военнослужащие бригады Север - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Армия России продвинулась на отдельных участках фронта, освободила два населенных пункта и ликвидировала 1330 боевиков киевского режима за сутки спецоперации на Украине. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Нескучное Харьковской области. На этом направлении потери ВСУ составили до 220 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и разбила силы Киева в районах населенных пунктов Ковшаровка, Новоосиново, Пристен Харьковской области и Щурово Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 190 солдат.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожив 140 солдат ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Каленики, Рай-Александровка и Кривая Лука ДНР.
Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировав 400 украинских военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Горькое Запорожской области. Также нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Лесное, Копани, Самойловка, Барвиновка, Комсомольское Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 330 военнослужащих.
Группировка войск "Днепр" разгромила украинские формирования в районе населенных пунктов Орехов, Камышеваха и Григоровка Запорожской области. Уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих.

Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ракета "Фламинго" и 10 снарядов HIMARS уничтожены российской ПВО
РФ и Украина не могут договориться: что кроется за "удивлением" Трампа
Госдума запретила экстрадицию воевавших за РФ иностранцев
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:50Борис Тезиков – биография
14:39Удары США и Израиля по Ирану – реакция России
14:17В Севастополе ремонтируют построенный в 1937 году корпус начальной школы
13:49Умер директор цирка в Симферополе Борис Тезиков
13:43Пять детей погибли в Иране из-за удара Израиля
13:24Новые рубежи СВО: армия России освобождает села и громит силы Киева
13:04Ракета "Фламинго" и 10 снарядов HIMARS уничтожены российской ПВО
12:54Взрывы по всему побережью Севастополя будут слышны до ночи
12:45Закрытое небо и ракеты Tomahawk – что происходит на Ближнем Востоке
12:13Освобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях
11:45Четыре ДТП за полчаса: подробности массовой аварии в Симферополе
11:37Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске арестован
11:18Три человека пострадали в массовом ДТП в Симферополе
10:41Трамп заявил о масштабной военной операции США против Ирана
10:29Плюс один на курорт: в Крым на лето запустят поезд из Таганрога
10:08Военный самолет с деньгами разбился в Боливии – погибли 20 человек
09:53Израиль ударил по Ирану
09:45Как Россия может ответить на вызовы Европы во избежание большой войны
09:26Какие кредиты обманутые россияне могут не отдавать и какие должны вернуть
09:08Крымский мост – обстановка сейчас
Лента новостейМолния