https://crimea.ria.ru/20260228/neskolko-soten-propavshikh-bez-vesti-boytsov-svo-nashli-zhivymi-v-plenu-1153572938.html
Несколько сотен пропавших без вести бойцов СВО нашли живыми в плену
Несколько сотен пропавших без вести бойцов СВО нашли живыми в плену - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Несколько сотен пропавших без вести бойцов СВО нашли живыми в плену
Несколько сотен пропавших без вести бойцов СВО удалось найти живыми в плену благодаря помощи Международного Комитета Красного Креста и украинского омбудсмена,... РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T15:55
2026-02-28T15:55
2026-02-28T16:03
татьяна москалькова
новости сво
участники сво
пленные
обмен пленными
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122589817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e452684ce6dfb0154ae10794ce377f82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Несколько сотен пропавших без вести бойцов СВО удалось найти живыми в плену благодаря помощи Международного Комитета Красного Креста и украинского омбудсмена, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Москалькова отметила, что в этой поездке была приятно удивлена тому, как ведется работа по ее обращениям.Федеральный омбудсмен подчеркнула, что работа по поиску и возвращению к близким без вести пропавших крайне важна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260213/vybili-zuby-no-ne-slomili-volyu-intervyu-s-vyzhivshim-v-ukrainskom-plenu-1153159921.html
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122589817_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_b6c34c4d139296f41c625809b7e8b1bd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, новости сво, участники сво, пленные, обмен пленными, украина, россия, новости
Несколько сотен пропавших без вести бойцов СВО нашли живыми в плену
Москалькова: несколько сотен пропавших без вести бойцов СВО нашли живыми в плену
15:55 28.02.2026 (обновлено: 16:03 28.02.2026)