Несколько сотен пропавших без вести бойцов СВО нашли живыми в плену
Несколько сотен пропавших без вести бойцов СВО нашли живыми в плену
Несколько сотен пропавших без вести бойцов СВО удалось найти живыми в плену благодаря помощи Международного Комитета Красного Креста и украинского омбудсмена
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Несколько сотен пропавших без вести бойцов СВО удалось найти живыми в плену благодаря помощи Международного Комитета Красного Креста и украинского омбудсмена, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Москалькова отметила, что в этой поездке была приятно удивлена тому, как ведется работа по ее обращениям.Федеральный омбудсмен подчеркнула, что работа по поиску и возвращению к близким без вести пропавших крайне важна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Несколько сотен пропавших без вести бойцов СВО нашли живыми в плену

Москалькова: несколько сотен пропавших без вести бойцов СВО нашли живыми в плену

15:55 28.02.2026 (обновлено: 16:03 28.02.2026)
 
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Несколько сотен пропавших без вести бойцов СВО удалось найти живыми в плену благодаря помощи Международного Комитета Красного Креста и украинского омбудсмена, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"В этом году я выезжала специально в Женеву по приглашению центрального бюро Международного Комитета Красного Креста по без вести пропавшим с тем, чтобы ознакомиться с их работой и установить более тесный контакт. Сегодня это актуальная тема, как и во все времена, и во все войны", - сказала она.
Москалькова отметила, что в этой поездке была приятно удивлена тому, как ведется работа по ее обращениям.
"Работаем и с украинской стороной, с украинским омбудсменом, помогая друг другу искать без вести пропавших. Таких людей было установлено несколько сот. Они оказались живыми, в плену", - добавила уполномоченный.
Федеральный омбудсмен подчеркнула, что работа по поиску и возвращению к близким без вести пропавших крайне важна.
Максим Дычковский, иконописец , ветеран СВО - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
13 февраля, 18:25Эксклюзивы РИА Новости Крым
Выбили зубы, но не сломили волю: интервью с выжившим в украинском плену
 
