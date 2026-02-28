https://crimea.ria.ru/20260228/neftezavod-gorit-na-kubani-posle-ataki-vsu--1153564688.html
Нефтезавод горит на Кубани после атаки ВСУ
2026-02-28T07:22
2026-02-28T07:22
2026-02-28T07:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В ночь на субботу ВСУ атаковали Кубань при помощи беспилотников. Из-за падения обломков в станице Новоминской Каневского района вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.На месте работают представители экстренных служб. С огнем борются 39 спасателей. Привлечено 13 единиц техники. По предварительной информации пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
На Кубани после атаки беспилотников горит нефтеперерабатывающий завод
07:22 28.02.2026 (обновлено: 07:23 28.02.2026)