Рейтинг@Mail.ru
Нефтезавод горит на Кубани после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260228/neftezavod-gorit-na-kubani-posle-ataki-vsu--1153564688.html
Нефтезавод горит на Кубани после атаки ВСУ
Нефтезавод горит на Кубани после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Нефтезавод горит на Кубани после атаки ВСУ
В ночь на субботу ВСУ атаковали Кубань при помощи беспилотников. Из-за падения обломков в станице Новоминской Каневского района вспыхнул пожар на... РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T07:22
2026-02-28T07:23
краснодарский край
происшествия
нефтебаза
нпз
атаки всу
пожар
кубань
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/04/1140839848_0:0:1041:586_1920x0_80_0_0_b05414e9fd70956d6a52afd0040f67b1.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В ночь на субботу ВСУ атаковали Кубань при помощи беспилотников. Из-за падения обломков в станице Новоминской Каневского района вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.На месте работают представители экстренных служб. С огнем борются 39 спасателей. Привлечено 13 единиц техники. По предварительной информации пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/04/1140839848_138:0:922:588_1920x0_80_0_0_82fdaad072aa499c1ba73247bd7fc749.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, происшествия, нефтебаза, нпз, атаки всу, пожар, кубань, новости
Нефтезавод горит на Кубани после атаки ВСУ

На Кубани после атаки беспилотников горит нефтеперерабатывающий завод

07:22 28.02.2026 (обновлено: 07:23 28.02.2026)
 
© МЧС РоссииПожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе
© МЧС России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В ночь на субботу ВСУ атаковали Кубань при помощи беспилотников. Из-за падения обломков в станице Новоминской Каневского района вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"По уточненной информации, горит один из резервуаров и прилегающая к нему территория на площади в 150 квадратных метров", - говорится в сообщении.
На месте работают представители экстренных служб. С огнем борются 39 спасателей. Привлечено 13 единиц техники.
По предварительной информации пострадавших нет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Краснодарский крайПроисшествияНефтебазаНПЗАтаки ВСУПожарКубаньНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:26Массированная атака на Крым: сбито 50 беспилотников
07:22Нефтезавод горит на Кубани после атаки ВСУ
07:10Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы после закрытия проезда
06:58Землетрясение произошло у Новороссийска
00:10Отбой воздушной тревоги в Севастополе
00:01Погода в Крыму в последний день зимы
00:00Какой сегодня праздник: 28 февраля
22:45Зеленский сделал признание о ядерном оружии для Украины
22:39Мощный взрыв прогремел в многоэтажке на юго-западе Москвы
22:33Удар Афганистана по Пакистану и взрыв в кафе в Казахстане – главное
22:08Атака ВСУ на Севастополь: сбиты три цели над Северной стороной
21:48Воздушная тревога объявлена в Севастополе
21:43Республиканская детская больница Крыма получит новейшее медоборудование
21:09В Севастополе закрыли рейд
20:51Зеленский отверг предложение об инспекции на нефтепроводе "Дружба"
20:42Журналист РИА Новости Крым в Керчи получил награду "Золотой грифон"
20:15Когда будет первое в этом году лунное затмение
19:41Вторые пенсии военным пенсионерам в Крыму – порядок начислений
19:03Мощное потепление: погода в Крыму в первые выходные весны
18:35Высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году - НАСА
Лента новостейМолния