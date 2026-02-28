https://crimea.ria.ru/20260228/massirovannaya-ataka-na-krym-sbito-50-bespilotnikov-1153564875.html

Массированная атака на Крым: сбито 50 беспилотников

Массированную атаку на Крым отразили силы противовоздушной обороны. В ночь на субботу над регионом и Черным морем было уничтожено 50 украинских беспилотников...

2026-02-28T07:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Массированную атаку на Крым отразили силы противовоздушной обороны. В ночь на субботу над регионом и Черным морем было уничтожено 50 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.Еще 22 вражеских дрона сбили над территорией Брянской и 16 – над Белгородской областей, четыре БПЛА – над Кубанью, по два – над Курской и Калужской областями, а также один БПЛА – над территорией Тульской области, добавили в оборонном ведомстве.Вечером в пятницу над Севастополем отразили вражескую атаку. Были сбиты три воздушные цели в районе Северной стороны, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.Ночью на Кубани после падения обломков беспилотников загорелся резервуар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

