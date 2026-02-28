Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака на Крым: сбито 50 беспилотников - РИА Новости Крым, 28.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260228/massirovannaya-ataka-na-krym-sbito-50-bespilotnikov-1153564875.html
Массированная атака на Крым: сбито 50 беспилотников
Массированная атака на Крым: сбито 50 беспилотников - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Массированная атака на Крым: сбито 50 беспилотников
Массированную атаку на Крым отразили силы противовоздушной обороны. В ночь на субботу над регионом и Черным морем было уничтожено 50 украинских беспилотников... РИА Новости Крым, 28.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150907994_0:206:2878:1824_1920x0_80_0_0_784295d05a81fc36f91756a27a6e7610.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Массированную атаку на Крым отразили силы противовоздушной обороны. В ночь на субботу над регионом и Черным морем было уничтожено 50 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.Еще 22 вражеских дрона сбили над территорией Брянской и 16 – над Белгородской областей, четыре БПЛА – над Кубанью, по два – над Курской и Калужской областями, а также один БПЛА – над территорией Тульской области, добавили в оборонном ведомстве.Вечером в пятницу над Севастополем отразили вражескую атаку. Были сбиты три воздушные цели в районе Северной стороны, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.Ночью на Кубани после падения обломков беспилотников загорелся резервуар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Новости
крым, атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, срочные новости крыма, новости сво
Массированная атака на Крым: сбито 50 беспилотников

Над Крымом и Черным морем уничтожили 50 беспилотников ВСУ

07:26 28.02.2026 (обновлено: 07:35 28.02.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки "Запад"
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки Запад - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Массированную атаку на Крым отразили силы противовоздушной обороны. В ночь на субботу над регионом и Черным морем было уничтожено 50 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 40 БПЛА – над территорией Республики Крым и 10 – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Еще 22 вражеских дрона сбили над территорией Брянской и 16 – над Белгородской областей, четыре БПЛА – над Кубанью, по два – над Курской и Калужской областями, а также один БПЛА – над территорией Тульской области, добавили в оборонном ведомстве.
Вечером в пятницу над Севастополем отразили вражескую атаку. Были сбиты три воздушные цели в районе Северной стороны, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.
Ночью на Кубани после падения обломков беспилотников загорелся резервуар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района.
КрымАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОМинистерство обороны РФБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости КрымаСрочные новости КрымаНовости СВО
 
