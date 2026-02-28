Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы после закрытия проезда - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260228/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-utru-subboty-posle-zakrytiya-proezda-1153564521.html
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы после закрытия проезда
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы после закрытия проезда - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы после закрытия проезда
У Крымского моста после временной приостановки движения образовалась очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T07:10
2026-02-28T07:10
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. У Крымского моста после временной приостановки движения образовалась очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Мост был закрыт в субботу в 4:42. Ограничение действовало почти два часа.При этом въезд в Крым остается свободным.Мост периодически закрывают в целях безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его сохранность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы после закрытия проезда

07:10 28.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. У Крымского моста после временной приостановки движения образовалась очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
Мост был закрыт в субботу в 4:42. Ограничение действовало почти два часа.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 80 транспортных средств", говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным.
Мост периодически закрывают в целях безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его сохранность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Лента новостейМолния