Крымский мост сейчас - что происходит

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста к 15 часам остается свободен со стороны Тамани. А вот со стороны Керчи скапливается очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Утром в субботу мост был закрыт для проезда. Ограничение действовало почти два часа. После возобновления движения к 7 утра у пунктов досмотра со стороны Керчи в пробке стояли 80 машин.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

