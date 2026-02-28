Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - что происходит
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - что происходит
Крымский мост сейчас - что происходит - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Крымский мост сейчас - что происходит
Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста к 15 часам остается свободен со стороны Тамани. А вот со стороны Керчи скапливается очередь. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста к 15 часам остается свободен со стороны Тамани. А вот со стороны Керчи скапливается очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Утром в субботу мост был закрыт для проезда. Ограничение действовало почти два часа. После возобновления движения к 7 утра у пунктов досмотра со стороны Керчи в пробке стояли 80 машин.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Крымский мост сейчас - что происходит

Крымский мост сейчас - в очереди 11 машин

15:15 28.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста к 15 часам остается свободен со стороны Тамани. А вот со стороны Керчи скапливается очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
Утром в субботу мост был закрыт для проезда. Ограничение действовало почти два часа. После возобновления движения к 7 утра у пунктов досмотра со стороны Керчи в пробке стояли 80 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 11 транспортных средств", - сказано в сообщении.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Лента новостейМолния