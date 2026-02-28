Рейтинг@Mail.ru
Количество погибших в школе в Иране возросло до 85 человек - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Количество погибших в школе в Иране возросло до 85 человек
Количество погибших в школе в Иране возросло до 85 человек - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Количество погибших в школе в Иране возросло до 85 человек
Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 85,... РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T18:43
2026-02-28T18:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 85, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.Ранее власти сообщили об ударе по начальной школы "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб провинции Хормоган на юге Ирана, обвинив в этом Израиль. Говорилось о не менее чем 60 жертвах.28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.МИД России считает, что США и Израиль в очередной раз предприняли опасную, но тщательно спланированную военную операцию против Ирана, которая может привести к катастрофе на Ближнем Востоке.
Количество погибших в школе в Иране возросло до 85 человек

Количество погибших в школе в Иране возросло до 85 человек – агентство Tasnim

18:43 28.02.2026 (обновлено: 18:44 28.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 85, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.
"Число погибших в начальной школе для девочек увеличилось до 85 человек", - говорится в сообщении.
Ранее власти сообщили об ударе по начальной школы "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб провинции Хормоган на юге Ирана, обвинив в этом Израиль. Говорилось о не менее чем 60 жертвах.
28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.
МИД России считает, что США и Израиль в очередной раз предприняли опасную, но тщательно спланированную военную операцию против Ирана, которая может привести к катастрофе на Ближнем Востоке.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
