Количество погибших в школе в Иране возросло до 85 человек

28.02.2026

Количество погибших в школе в Иране возросло до 85 человек

Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 85,... РИА Новости Крым, 28.02.2026

2026-02-28T18:43

2026-02-28T18:43

2026-02-28T18:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 85, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.Ранее власти сообщили об ударе по начальной школы "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб провинции Хормоган на юге Ирана, обвинив в этом Израиль. Говорилось о не менее чем 60 жертвах.28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.МИД России считает, что США и Израиль в очередной раз предприняли опасную, но тщательно спланированную военную операцию против Ирана, которая может привести к катастрофе на Ближнем Востоке.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять детей погибли в Иране из-за удара ИзраиляПомощь Газе и отношения с Путиным: о чем говорил Трамп на Совете мираПереговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление

