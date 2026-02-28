Рейтинг@Mail.ru
Какие кредиты обманутые россияне могут не отдавать и какие должны вернуть - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Какие кредиты обманутые россияне могут не отдавать и какие должны вернуть
Какие кредиты обманутые россияне могут не отдавать и какие должны вернуть - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Какие кредиты обманутые россияне могут не отдавать и какие должны вернуть
Разъяснение Верховного суда РФ пока не касается тех ситуаций, в которых россияне под воздействием мошенников сами берут на свое имя кредиты, и как правило это... РИА Новости Крым, 28.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым.
кредит, мнения, алла храпунова, финансы, мошенничество, совет эксперта, крым, новости крыма
Какие кредиты обманутые россияне могут не отдавать и какие должны вернуть

Каких заемщиков защитит разъяснение Верховного суда РФ о займах по СМС

09:26 28.02.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Разъяснение Верховного суда РФ пока не касается тех ситуаций, в которых россияне под воздействием мошенников сами берут на свое имя кредиты, и как правило это самые крупные суммы займов – на миллионы и десятки миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова, комментируя разъяснение ВС России для судов признавать ничтожными займы, взятые по обманным схемам на граждан по СМС.
На этой неделе всех судей страны обязали признавать ничтожными кредиты, оформленные мошенниками на граждан по украденным у них СМС-кодам. Такие займы считаются не предоставленными, платить по ним люди не должны. Соответствующие указания прозвучали в докладах представителей судебных коллегий Верховного суда РФ.
То есть речь идет о том, что само по себе введение SMS-кода не является подтверждением того, что человек был в курсе, отметила Храпунова.
"Верховный суд нас всех успокоил: даже если выманили код – на ваше имя без вашего ведома кредит или не оформят, или вы не должны будете гасить его. Единственное но: на сегодняшний момент достаточно много кредитов не тех, которые оформили без вашего ведома, а тех, которые оформили сами люди под воздействием мошенников. И это разъяснение Верховного суда таких ситуаций пока не касается", – прокомментировала эксперт.
По словам Храпуновой, в рамки схем, от которых теперь, после разъяснений ВС России, россияне достаточно хорошо защищены, попадает оформление кредитов на небольшие суммы, в частности займы, которые запрашиваются в микрофинансовых организациях.
"С большой долей вероятности легче оформить займы в микрофинансовых организациях, поэтому проблема была на устах у многих. Больше 90% займов в микрофинансовых организациях выдаются в режиме онлайн", – сказала Храпунова.
По ее словам, Центробанк на такие ситуации быстро реагировал и даже разработал порядок десятиступенчатой проверки потенциальных заемщиков, чтобы микрофинансовые организации, как и банки, тщательно проверялись на возможные мошеннические займы, подчеркнула она.
"С 2025 года издан закон, согласно которому микрофинансовые организации могут перечислять деньги только на реквизиты самого заемщика. А с 1 марта вступит в силу требование, что онлайн-займы могут выдаваться только при прохождении официальной биометрии. Считается, что государственная биометрия полностью исключит мошенническое оформление (займов)", – добавила Храпунова.
Эксперт рекомендует сразу же после возникновения подозрения о том, что на вас мошенническим способом оформлен микрокредит в МФО, писать в организацию и требовать его аннулировать.
"Я всех призываю: сразу пишите. Если организация не реагирует – пишите в Саморегулируемую организацию микрофинансовых организаций, в которую входит данная микрофинансовая организация. Мы фиксируем, что МФО реагирует моментально и списывают такие займы, потому что они понимают, что потом их накажут гораздо сильнее, чем если они не отреагируют на наше с вами обращение и письмо", – посоветовала Храпунова.
Тем не менее риски получить на свое имя кредит на крупную сумму пока еще остается, если его оформляет сам гражданин под влиянием мошенников, подчеркивает эксперт.
"У нас были истории, когда больше 100 миллионов в кредит оформляли. Вот тут, конечно, ситуация такая, когда будет гораздо сложнее доказать, что ты был под воздействием мошенников и вообще ничего не хотел. Люди в себя приходят иногда через месяц только или даже через пару месяцев... Поэтому будем ждать и смотреть, как будет развиваться ситуация", – сказала Храпунова.
По словам эксперта, хотя пока еще вопросов по поводу того, как выдаются кредиты, огромное количество, государство продолжает делать эффективные шаги по борьбе с мошенниками, и из огромного количества защитных решений, принятых в прошлом году, самым успешным стал самозапрет.
"Тут успех стопроцентный, правда, это классно!", – резюмировала она.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Схема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников
В Крыму мошенники незаконно завладели тремя квартирами и получили срок
Роскомнадзор предупредил о фейковых рассылках о запрете VPN-сервисов
 
Радио "Спутник в Крыму"КредитМненияАлла ХрапуноваФинансыМошенничествоСовет экспертаКрымНовости Крыма
 
