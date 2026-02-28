https://crimea.ria.ru/20260228/kak-v-alupke-reshili-vopros-s-podtopleniem-shkoly--vlasti-1153574894.html

Как в Алупке решили вопрос с подтоплением школы – власти

Как в Алупке решили вопрос с подтоплением школы – власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Глобальные работы по обустройству территории одной из школ Алупки, которую подтопило после обильных осадков, запланировали на время каникул. В данный момент ливнестоки прочистили, вода сходит спокойно. Об этом в Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Ранее прокуратура РК сообщала, что из-за подтопления территории одной из школ в Алупке надзорными органами организована проверка.Но более глобальные работы, чтобы не мешать учебному процессу, перенесли на время каникул. По информации Павленко, за это время планируют заасфальтировать территорию и обустроить специальный лоток, который отведет воду со школьного двора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автовокзал и овощной рынок в Ялте: когда завершат ремонтВ Крыму построят 11 физкультурно-оздоровительных комплексов в этом годуВ Севастополе ремонтируют построенный в 1937 году корпус начальной школы

