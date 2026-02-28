https://crimea.ria.ru/20260228/kak-rossiya-mozhet-otvetit-na-vyzovy-evropy-vo-izbezhanie-bolshoy-voyny-1153551508.html
Как Россия может ответить на вызовы Европы во избежание большой войны
Как Россия может ответить на вызовы Европы во избежание большой войны - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Как Россия может ответить на вызовы Европы во избежание большой войны
На фоне усиливающихся в Европе алармистских настроений и угроз в адрес России ей следует больше публиковать информации о возможностях своего новейшего... РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T09:45
2026-02-28T09:45
2026-02-28T09:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. На фоне усиливающихся в Европе алармистских настроений и угроз в адрес России ей следует больше публиковать информации о возможностях своего новейшего вооружения с комментариями экспертов, чтобы "застрельщики" сравнили силы, а их общество серьезно задумалось о угрожающих перспективах большой войны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, журналист Юрий Светов.Накануне британская газета The Telegraph сообщила, что английские и французские десантники закончили подготовку к отправке на Украину в рамках так называемой миротворческой миссии. Несколькими днями ранее начальники штабов обороны Великобритании и Германии Ричард Найтон и Карстен Бройер опубликовали совместное письмо, в котором призвали Европу перевооружаться на фоне российской угрозы."Европа объявила себя врагом России. Британия взяла на себя роль застрельщика", – прокомментировал происходящее Светов.По его мнению, относиться ко всему, что предпринимаются сегодня в Европе в отношении России следует серьезно, в том числе если речь идет о решениях так называемой коалиции желающих, о деятельности которой отечественные эксперты порой иронизируют."Они готовятся. И мы должны к этому относиться всерьез. Не надо над этим иронизировать, а надо предупреждать их жестко", – считает Светов.По словам эксперта, в рамках такой предупреждающей работы России следует больше публиковать информации о возможностях своего нового оружия."Когда в первый раз была испытана ракета "Орешник", в английской прессе появились схемы, что будет с Лондоном, если по нему ударит "Орешник". И вот, я думаю, что такого рода доходчивую информацию надо почаще публиковать. Может, тогда хотя бы общественность там задумается", – сказал Светов.А пока этого нет, лидеры в Европе продолжают накидывать идеи относительно того, как еще можно усилить Украину и ослабить Россию, причем, по словам эксперта, снова прослеживаются несоответствия подготовительных событий заявленным целям.Так, например, Британия на днях сообщила о модернизации ее бронетехники и снаряжения для миссии на Украине на 200 млн фунтов, создан с штаб из десятков офицеров и определены точки размещения войск на подконтрольной Киеву территории "в безопасных местах" для решения "тыловых задач", при этом английские и французские десантники отрабатывают технологию захвата зданий и полигонов, подчеркнул Светов.Заявления о необходимости Европы перевооружаться и моральном праве на это той же Германии также настораживают, добавил политолог."Заявили о моральном праве на перевооружение Германии. В 1934 году, по весне, Гитлер тоже издал указ о моральном праве Германии на перевооружение. Мы помним, что потом случилось. За пять лет они перевооружились, потом пошли убивать людей по всей Европе, потом все закончилось капитуляцией", – отметил Светов.Он делает вывод, что Европа, оказавшаяся за пределами переговорного процесса по Украине, продолжит делать все, чтобы сорвать возможность договоренностей.То есть "ситуация сложная, и происходящие то тут, то там переговоры не отменяют того факта, что решать ее придется пока военным путем, а не переговорным", резюмировал эксперт.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым.
На фоне усиливающихся в Европе алармистских настроений и угроз в адрес России ей следует больше публиковать информации о возможностях своего новейшего вооружения с комментариями экспертов, чтобы "застрельщики" сравнили силы, а их общество серьезно задумалось о угрожающих перспективах большой войны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политолог, журналист Юрий Светов.
Накануне британская газета The Telegraph сообщила, что английские и французские десантники закончили подготовку к отправке на Украину в рамках так называемой миротворческой миссии. Несколькими днями ранее начальники штабов обороны Великобритании и Германии Ричард Найтон и Карстен Бройер опубликовали совместное письмо, в котором призвали Европу перевооружаться на фоне российской угрозы.
"Европа объявила себя врагом России. Британия взяла на себя роль застрельщика", – прокомментировал происходящее Светов.
По его мнению, относиться ко всему, что предпринимаются сегодня в Европе в отношении России следует серьезно, в том числе если речь идет о решениях так называемой коалиции желающих
, о деятельности которой отечественные эксперты порой иронизируют.
"Они готовятся. И мы должны к этому относиться всерьез. Не надо над этим иронизировать, а надо предупреждать их жестко", – считает Светов.
По словам эксперта, в рамках такой предупреждающей работы России следует больше публиковать информации о возможностях своего нового оружия.
"Когда в первый раз была испытана ракета "Орешник", в английской прессе появились схемы, что будет с Лондоном, если по нему ударит "Орешник". И вот, я думаю, что такого рода доходчивую информацию надо почаще публиковать. Может, тогда хотя бы общественность там задумается", – сказал Светов.
А пока этого нет, лидеры в Европе продолжают накидывать идеи относительно того, как еще можно усилить Украину и ослабить Россию, причем, по словам эксперта, снова прослеживаются несоответствия подготовительных событий заявленным целям.
Так, например, Британия на днях сообщила о модернизации ее бронетехники и снаряжения для миссии на Украине на 200 млн фунтов, создан с штаб из десятков офицеров и определены точки размещения войск на подконтрольной Киеву территории "в безопасных местах" для решения "тыловых задач", при этом английские и французские десантники отрабатывают технологию захвата зданий и полигонов, подчеркнул Светов.
Заявления о необходимости Европы перевооружаться и моральном праве на это той же Германии также настораживают, добавил политолог.
"Заявили о моральном праве на перевооружение Германии. В 1934 году, по весне, Гитлер тоже издал указ о моральном праве Германии на перевооружение. Мы помним, что потом случилось. За пять лет они перевооружились, потом пошли убивать людей по всей Европе, потом все закончилось капитуляцией", – отметил Светов.
Он делает вывод, что Европа, оказавшаяся за пределами переговорного процесса по Украине, продолжит делать все, чтобы сорвать возможность договоренностей.То есть "ситуация сложная, и происходящие то тут, то там переговоры не отменяют того факта, что решать ее придется пока военным путем, а не переговорным", резюмировал эксперт.
