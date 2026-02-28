https://crimea.ria.ru/20260228/kak-rossiya-mozhet-otvetit-na-vyzovy-evropy-vo-izbezhanie-bolshoy-voyny-1153551508.html

Как Россия может ответить на вызовы Европы во избежание большой войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. На фоне усиливающихся в Европе алармистских настроений и угроз в адрес России ей следует больше публиковать информации о возможностях своего новейшего вооружения с комментариями экспертов, чтобы "застрельщики" сравнили силы, а их общество серьезно задумалось о угрожающих перспективах большой войны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, журналист Юрий Светов.Накануне британская газета The Telegraph сообщила, что английские и французские десантники закончили подготовку к отправке на Украину в рамках так называемой миротворческой миссии. Несколькими днями ранее начальники штабов обороны Великобритании и Германии Ричард Найтон и Карстен Бройер опубликовали совместное письмо, в котором призвали Европу перевооружаться на фоне российской угрозы.По его мнению, относиться ко всему, что предпринимаются сегодня в Европе в отношении России следует серьезно, в том числе если речь идет о решениях так называемой коалиции желающих, о деятельности которой отечественные эксперты порой иронизируют."Они готовятся. И мы должны к этому относиться всерьез. Не надо над этим иронизировать, а надо предупреждать их жестко", – считает Светов.По словам эксперта, в рамках такой предупреждающей работы России следует больше публиковать информации о возможностях своего нового оружия."Когда в первый раз была испытана ракета "Орешник", в английской прессе появились схемы, что будет с Лондоном, если по нему ударит "Орешник". И вот, я думаю, что такого рода доходчивую информацию надо почаще публиковать. Может, тогда хотя бы общественность там задумается", – сказал Светов.А пока этого нет, лидеры в Европе продолжают накидывать идеи относительно того, как еще можно усилить Украину и ослабить Россию, причем, по словам эксперта, снова прослеживаются несоответствия подготовительных событий заявленным целям.Так, например, Британия на днях сообщила о модернизации ее бронетехники и снаряжения для миссии на Украине на 200 млн фунтов, создан с штаб из десятков офицеров и определены точки размещения войск на подконтрольной Киеву территории "в безопасных местах" для решения "тыловых задач", при этом английские и французские десантники отрабатывают технологию захвата зданий и полигонов, подчеркнул Светов.Заявления о необходимости Европы перевооружаться и моральном праве на это той же Германии также настораживают, добавил политолог.Он делает вывод, что Европа, оказавшаяся за пределами переговорного процесса по Украине, продолжит делать все, чтобы сорвать возможность договоренностей.То есть "ситуация сложная, и происходящие то тут, то там переговоры не отменяют того факта, что решать ее придется пока военным путем, а не переговорным", резюмировал эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Британские и французские десантники готовы к миссии на Украине – СМИ Двойное дно Нюрнберга: как Запад спасал военных преступников Британия пыталась получить секретные сведения о флоте СССР в 41-42 годах

