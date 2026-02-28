https://crimea.ria.ru/20260228/izrail-udaril-po-iranu-1153565462.html
Израиль ударил по Ирану
Израиль ударил по Ирану - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Израиль ударил по Ирану
"Превентивный" удар по Ирану нанесли военные Израиля. Об этом сообщил министр обороны страны Исраэль Кац.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. "Превентивный" удар по Ирану нанесли военные Израиля. Об этом сообщил министр обороны страны Исраэль Кац.Кац добавил, что власти ввели чрезвычайное положение. По данным СМИ, в центральной части Тегерана прогремели три взрыва.Отмечается, что израильские ракеты попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури в столице исламской республики. Как передает агентство ISNA, дым от взрыва поднимается в еще одном районе – Пастур в столице Ирана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. "Превентивный" удар по Ирану нанесли военные Израиля. Об этом сообщил министр обороны страны Исраэль Кац.
"Израильские военные нанесли "превентивный" удар по Ирану", – цитирует слова министра обороны Израиля РИА Новости.
Кац добавил, что власти ввели чрезвычайное положение.
По данным СМИ, в центральной части Тегерана прогремели три взрыва.
"Три взрыва слышны в центральной части Тегерана", – пишет агентство Fars.
Отмечается, что израильские ракеты попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури в столице исламской республики.
Как передает агентство ISNA, дым от взрыва поднимается в еще одном районе – Пастур в столице Ирана.
