Израиль ударил по Ирану - РИА Новости Крым, 28.02.2026
"Превентивный" удар по Ирану нанесли военные Израиля. Об этом сообщил министр обороны страны Исраэль Кац. РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T09:53
2026-02-28T09:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. "Превентивный" удар по Ирану нанесли военные Израиля. Об этом сообщил министр обороны страны Исраэль Кац.Кац добавил, что власти ввели чрезвычайное положение. По данным СМИ, в центральной части Тегерана прогремели три взрыва.Отмечается, что израильские ракеты попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури в столице исламской республики. Как передает агентство ISNA, дым от взрыва поднимается в еще одном районе – Пастур в столице Ирана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
09:53 28.02.2026 (обновлено: 09:55 28.02.2026)
 
© AP Photo Vahid Salemi
Последствия атаки Израиля по Тегерану, Иран. Архивное фото
© AP Photo Vahid Salemi
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. "Превентивный" удар по Ирану нанесли военные Израиля. Об этом сообщил министр обороны страны Исраэль Кац.

"Израильские военные нанесли "превентивный" удар по Ирану", – цитирует слова министра обороны Израиля РИА Новости.

Кац добавил, что власти ввели чрезвычайное положение.
По данным СМИ, в центральной части Тегерана прогремели три взрыва.

"Три взрыва слышны в центральной части Тегерана", – пишет агентство Fars.

Отмечается, что израильские ракеты попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури в столице исламской республики.
Как передает агентство ISNA, дым от взрыва поднимается в еще одном районе – Пастур в столице Ирана.
