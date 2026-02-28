Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана сообщил о срочных планах созыва Совбеза ООН - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260228/glava-mid-irana-soobschil-o-srochnykh-planakh-sozyva-sovbeza-oon-1153572541.html
Глава МИД Ирана сообщил о срочных планах созыва Совбеза ООН
Глава МИД Ирана сообщил о срочных планах созыва Совбеза ООН - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Глава МИД Ирана сообщил о срочных планах созыва Совбеза ООН
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сообщил о планах срочного созыва Совбеза ООН, сообщили в МИД РФ. РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T15:39
2026-02-28T15:39
в мире
оон
совет безопасности оон
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
иран
новости
сергей лавров
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110921/22/1109212209_1:0:765:430_1920x0_80_0_0_ca218cba7bf6c5cf38b0c77483c98c10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сообщил о планах срочного созыва Совбеза ООН, сообщили в МИД РФ.США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.Удары США и Израиля по Ирану – реакция России &gt;&gt;МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.В субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять детей погибли в Иране из-за удара ИзраиляЗакрытое небо и ракеты Tomahawk – что происходит на Ближнем ВостокеТрамп заявил о масштабной военной операции США против Ирана
https://crimea.ria.ru/20260228/tramp-zayavil-o-masshtabnoy-voennoy-operatsii-ssha-protiv-irana-1153566453.html
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110921/22/1109212209_97:0:670:430_1920x0_80_0_0_de54a065fe2b8eaf82e9e1ebe021336f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, совет безопасности оон, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, иран, новости, сергей лавров, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша
Глава МИД Ирана сообщил о срочных планах созыва Совбеза ООН

Глава МИД Ирана сообщил о срочных планах созыва Совбеза ООН

15:39 28.02.2026
 
© Flickr МИД РоссииСовбез ООН. Архивное фото
Совбез ООН. Архивное фото
© Flickr МИД России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сообщил о планах срочного созыва Совбеза ООН, сообщили в МИД РФ.
"Он (Аракчи - ред.) сообщил о планах срочного созыва Совета Безопасности ООН",- говорится в сообщении министерства.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
Удары США и Израиля по Ирану – реакция России >>
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
В субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пять детей погибли в Иране из-за удара Израиля
Закрытое небо и ракеты Tomahawk – что происходит на Ближнем Востоке
Трамп заявил о масштабной военной операции США против Ирана
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
10:41
Трамп заявил о масштабной военной операции США против Ирана
 
В миреООНСовет безопасности ООНМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаИранНовостиСергей ЛавровОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и США
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:38Ракета попала по школе в Иране - погибли не менее 60 детей
16:30Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с постоянными членами Совбеза
16:27В горах Крыма мужчина травмировал ногу и застрял в лесу
16:14Удары США по Ирану – сколько продлится кампания: прогноз эксперта
15:55Несколько сотен пропавших без вести бойцов СВО нашли живыми в плену
15:39Глава МИД Ирана сообщил о срочных планах созыва Совбеза ООН
15:15Крымский мост сейчас - что происходит
14:50Борис Тезиков – биография
14:39Удары США и Израиля по Ирану – реакция России
14:17В Севастополе ремонтируют построенный в 1937 году корпус начальной школы
13:49Умер директор цирка в Симферополе Борис Тезиков
13:43Пять детей погибли в Иране из-за удара Израиля
13:24Новые рубежи СВО: армия России освобождает села и громит силы Киева
13:04Ракета "Фламинго" и 10 снарядов HIMARS уничтожены российской ПВО
12:54Взрывы по всему побережью Севастополя будут слышны до ночи
12:45Закрытое небо и ракеты Tomahawk – что происходит на Ближнем Востоке
12:13Освобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях
11:45Четыре ДТП за полчаса: подробности массовой аварии в Симферополе
11:37Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске арестован
11:18Три человека пострадали в массовом ДТП в Симферополе
Лента новостейМолния