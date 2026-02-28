https://crimea.ria.ru/20260228/glava-mid-irana-soobschil-o-srochnykh-planakh-sozyva-sovbeza-oon-1153572541.html
Глава МИД Ирана сообщил о срочных планах созыва Совбеза ООН
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сообщил о планах срочного созыва Совбеза ООН, сообщили в МИД РФ. РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T15:39
2026-02-28T15:39
2026-02-28T15:39
в мире
оон
совет безопасности оон
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
иран
новости
сергей лавров
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сообщил о планах срочного созыва Совбеза ООН, сообщили в МИД РФ.США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.Удары США и Израиля по Ирану – реакция России >>МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.В субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять детей погибли в Иране из-за удара ИзраиляЗакрытое небо и ракеты Tomahawk – что происходит на Ближнем ВостокеТрамп заявил о масштабной военной операции США против Ирана
иран
в мире, оон, совет безопасности оон, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, иран, новости, сергей лавров, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша
