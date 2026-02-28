Февральская фотолента от РИА Новости Крым - самое интересное и красивое

https://crimea.ria.ru/20260228/fevralskaya-fotolenta-ot-ria-novosti-krym---samoe-interesnoe-i-krasivoe-1153474920.html

Февраль - это не только День защитника Отечества и начало Великого поста для православных (а в этом году еще и Рамадана), но и Масленицы. РИА Новости Крым, 28.02.2026

2026-02-28T20:15

Февраль - это не только День защитника Отечества и начало Великого поста для православных (а в этом году еще и Рамадана), но и Масленицы.А еще это обычные рабочие будни - для военных и ученых, врачей и работников культуры, инженеров и рыбаков. Природа, несмотря на непривычно холодную и снежную зиму для крымчан, готовится к весне: первые цветы уже распустились на полуострове, принакрытые снежными "шапочками", а женщины, поздравив 23 февраля мужчин, ждут ответных мартовских поздравлений... Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

