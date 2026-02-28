Февральская фотолента от РИА Новости Крым - самое интересное и красивое

Февральская фотолента от РИА Новости Крым
Крым за 12 лет после воссоединения с Россией прошел колоссальный путь развития, уровень и качество жизни крымчан значительно повысились. Об этом журналистам заявил первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки на полуостров
Президент России Владимир Путин оценил крымские лимоны и назвал их красивыми во время посещения выставки, посвященной работе Агентства стратегических инициатив с регионами
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил госнаграду Республики Крым "За мужество и доблесть" корреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому
Благодаря господдержке и модернизации предприятий в 2025 году в Севастополе значительно возросла добыча рыбы, составив более 25 тысяч тонн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города
Корреспонденты РИА Новости Крым увидели сами и показали другим, как обучают операторов БПЛА
В Ливадийском дворце открылась выставка военкора РИА Новости Крым "Дмитрия Макеева Защитники Отечества"
Ученые физико-технического института КФУ имени Вернадского создали уникальные прозрачные магниты и тончайшие магнитные пленки, которые могут совершить революцию в медицине, а также в применении датчиков и мобильной связи
В честь Дня защитников Отечества на Военном мемориальном кладбище в Симферополе возложили цветы в память известных и неизвестных солдат, похороненных там
На территории Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности открыли Аллею славы выпускников – героев СВО. Это студенческий проект инициативного бюджетирования
Идея заняться кузнечным делом и открыть цех порошковой окраски металла пришла в голову ветерану СВО Алексея Селуянова еще в госпитале. В больничных стенах он провел полгода, залечивая последствия ранения. Вернувшись в родной Судак, собрал команду единомышленников, и они вместе пытаются наладить в городе производство
Один из объектов Судакской крепости – так называемую церковь с аркадой – в скором времени будут реставрировать. Распоряжение о разработке проекта восстановления объекта культурного наследия подписал глава Республики Крым Сергей Аксенов
В Крыму за прошлый год участниками программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" стали 90 человек. На фото: хирург Красногвардейской ЦРБ в селе Восход Аким Щербаков
В своем большом интервью о том, что в городе Саки появятся множество маленьких динозавров, РИА Новости Крым рассказала глава администрации Юлия Предыбайло
На каком боку спят евреи, где в Крыму купить кошерное и какой любимый анекдот главного раввина Севастополя Биньямина Вольфа? О серьезном и грустном, праведном и грешном с точки зрения иудаизма мы говорим непосредственно с ним в большом интервью РИА Новости Крым.
В Крыму впервые запустили "Школу ответственного отцовства". Тут - не скучные лекции, а живые уроки с практикой. Учат в том числе и как почувствовать малыша, как уловить его настроение, как стать для него опорой с первых минут жизни.
С 1 марта в роддомах Крыма будут выдавать подарки новорожденным. В подарке - первая одежда для новорожденных, набор постельного белья, полотенце, мягкие игрушки и детская косметика. Все - крымского производства
Корреспонденты РИА Новости Крым побывали за кулисами Крымского академического русского драматического театра им. Максима Горького и узнали о тонкостях работы бутафоров, гримеров-постижеров и костюмеров
В Крыму прошла выставка признанного мэтра крымской акварели Александра Кропко
Российская галерея искусств перед открытием музейно-выставочного центра в новом здании в Севастополе представит на временной локации заключительную экспозицию, где впервые в Севастополе покажет уникальные панно мастеров Палеха.
Максим Дычковский, иконописец , ветеран СВО четыре месяца провел в лагере военнопленных подо Львовом
21 февраля экскурсоводы всего мира отметили свой профессиональный праздник. И какой же туристический Крым без экскурсоводов! Интервью с одним из них - Николаем Русиным
В Крыму также, как и во всей России, отпраздновали Масленицу, но по-особому
В феврале и марте зима в Крыму встречается с весной: цветы под снегом - не редкое явление
