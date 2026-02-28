Рейтинг@Mail.ru
Февральская фотолента от РИА Новости Крым - самое интересное и красивое - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20260228/fevralskaya-fotolenta-ot-ria-novosti-krym---samoe-interesnoe-i-krasivoe-1153474920.html
Февральская фотолента от РИА Новости Крым - самое интересное и красивое
Февральская фотолента от РИА Новости Крым - самое интересное и красивое - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Февральская фотолента от РИА Новости Крым - самое интересное и красивое
Февраль - это не только День защитника Отечества и начало Великого поста для православных (а в этом году еще и Рамадана), но и Масленицы. РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T20:15
2026-02-28T20:15
фотоленты
крым
сергей аксенов
севастополь
рыбный промысел в крыму
герои сво
демография
саки
владимир путин (политик)
агропромышленный комплекс (апк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148390896_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_505c8b498b290cef0b10c881de31b193.png
Февраль - это не только День защитника Отечества и начало Великого поста для православных (а в этом году еще и Рамадана), но и Масленицы.А еще это обычные рабочие будни - для военных и ученых, врачей и работников культуры, инженеров и рыбаков. Природа, несмотря на непривычно холодную и снежную зиму для крымчан, готовится к весне: первые цветы уже распустились на полуострове, принакрытые снежными "шапочками", а женщины, поздравив 23 февраля мужчин, ждут ответных мартовских поздравлений... Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260131/pervyy-mesyats-goda-2026-glazami-ochevidtsev-1152810610.html
крым
севастополь
саки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148390896_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_439cc9bb35e89fcf7e561a48c49a406d.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, севастополь, рыбный промысел в крыму, герои сво, демография, саки, владимир путин (политик), агропромышленный комплекс (апк)
Февральская фотолента от РИА Новости Крым - самое интересное и красивое

Февральская фотолента от РИА Новости Крым

20:15 28.02.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектФотоаппарат
Фотоаппарат - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
MaxДзенTelegram
Февраль - это не только День защитника Отечества и начало Великого поста для православных (а в этом году еще и Рамадана), но и Масленицы.
А еще это обычные рабочие будни - для военных и ученых, врачей и работников культуры, инженеров и рыбаков.
Природа, несмотря на непривычно холодную и снежную зиму для крымчан, готовится к весне: первые цветы уже распустились на полуострове, принакрытые снежными "шапочками", а женщины, поздравив 23 февраля мужчин, ждут ответных мартовских поздравлений...
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира Константинова

Крым за 12 лет после воссоединения с Россией прошел колоссальный путь развития, уровень и качество жизни крымчан значительно повысились. Об этом журналистам заявил первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки на полуостров

Первый зампредседателя Совфеда Яцкин с рабочей поездкой прибыл в Крым
1 из 24

Крым за 12 лет после воссоединения с Россией прошел колоссальный путь развития, уровень и качество жизни крымчан значительно повысились. Об этом журналистам заявил первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки на полуостров

© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира Константинова
© Скриншот видео

Президент России Владимир Путин оценил крымские лимоны и назвал их красивыми во время посещения выставки, посвященной работе Агентства стратегических инициатив с регионами

Владимир Путин оценил крымские лимоны
2 из 24

Президент России Владимир Путин оценил крымские лимоны и назвал их красивыми во время посещения выставки, посвященной работе Агентства стратегических инициатив с регионами

© Скриншот видео
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов вручил госнаграду Республики Крым "За мужество и доблесть" корреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому

Глава Крыма Сергей Аксенов вручил госнаграду Республики Крым За мужество и доблесть корреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому
3 из 24

Глава Крыма Сергей Аксенов вручил госнаграду Республики Крым "За мужество и доблесть" корреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Правительство Севастополя

Благодаря господдержке и модернизации предприятий в 2025 году в Севастополе значительно возросла добыча рыбы, составив более 25 тысяч тонн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города

Рыбный промысел в Крыму
4 из 24

Благодаря господдержке и модернизации предприятий в 2025 году в Севастополе значительно возросла добыча рыбы, составив более 25 тысяч тонн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города

© Правительство Севастополя
© РИА Новости Крым

Корреспонденты РИА Новости Крым увидели сами и показали другим, как обучают операторов БПЛА

БПЛА
5 из 24

Корреспонденты РИА Новости Крым увидели сами и показали другим, как обучают операторов БПЛА

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Ливадийском дворце открылась выставка военкора РИА Новости Крым "Дмитрия Макеева Защитники Отечества"

В Ливадийском дворце открылась выставка военкора РИА Новости Крым Защитники Отечества
6 из 24

В Ливадийском дворце открылась выставка военкора РИА Новости Крым "Дмитрия Макеева Защитники Отечества"

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Ученые физико-технического института КФУ имени Вернадского создали уникальные прозрачные магниты и тончайшие магнитные пленки, которые могут совершить революцию в медицине, а также в применении датчиков и мобильной связи

Крымские учёные представили новые научные разработки
7 из 24

Ученые физико-технического института КФУ имени Вернадского создали уникальные прозрачные магниты и тончайшие магнитные пленки, которые могут совершить революцию в медицине, а также в применении датчиков и мобильной связи

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В честь Дня защитников Отечества на Военном мемориальном кладбище в Симферополе возложили цветы в память известных и неизвестных солдат, похороненных там

Церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище
8 из 24

В честь Дня защитников Отечества на Военном мемориальном кладбище в Симферополе возложили цветы в память известных и неизвестных солдат, похороненных там

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На территории Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности открыли Аллею славы выпускников – героев СВО. Это студенческий проект инициативного бюджетирования

Открытие Аллеи славы выпускников - героев СВО на территории Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности
9 из 24

На территории Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности открыли Аллею славы выпускников – героев СВО. Это студенческий проект инициативного бюджетирования

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Идея заняться кузнечным делом и открыть цех порошковой окраски металла пришла в голову ветерану СВО Алексея Селуянова еще в госпитале. В больничных стенах он провел полгода, залечивая последствия ранения. Вернувшись в родной Судак, собрал команду единомышленников, и они вместе пытаются наладить в городе производство

Кузнечное дело ветерана СВО Алексея Селуянова
10 из 24

Идея заняться кузнечным делом и открыть цех порошковой окраски металла пришла в голову ветерану СВО Алексея Селуянова еще в госпитале. В больничных стенах он провел полгода, залечивая последствия ранения. Вернувшись в родной Судак, собрал команду единомышленников, и они вместе пытаются наладить в городе производство

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Один из объектов Судакской крепости – так называемую церковь с аркадой – в скором времени будут реставрировать. Распоряжение о разработке проекта восстановления объекта культурного наследия подписал глава Республики Крым Сергей Аксенов

Музей-заповедник Судакская крепость
11 из 24

Один из объектов Судакской крепости – так называемую церковь с аркадой – в скором времени будут реставрировать. Распоряжение о разработке проекта восстановления объекта культурного наследия подписал глава Республики Крым Сергей Аксенов

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

В Крыму за прошлый год участниками программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" стали 90 человек. На фото: хирург Красногвардейской ЦРБ в селе Восход Аким Щербаков

Земские врачи
12 из 24

В Крыму за прошлый год участниками программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" стали 90 человек. На фото: хирург Красногвардейской ЦРБ в селе Восход Аким Щербаков

© РИА Новости Крым
© Юлия Предыбайло

В своем большом интервью о том, что в городе Саки появятся множество маленьких динозавров, РИА Новости Крым рассказала глава администрации Юлия Предыбайло

15 динозавров украсят Курортный парк в Саках
13 из 24

В своем большом интервью о том, что в городе Саки появятся множество маленьких динозавров, РИА Новости Крым рассказала глава администрации Юлия Предыбайло

© Юлия Предыбайло
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На каком боку спят евреи, где в Крыму купить кошерное и какой любимый анекдот главного раввина Севастополя Биньямина Вольфа? О серьезном и грустном, праведном и грешном с точки зрения иудаизма мы говорим непосредственно с ним в большом интервью РИА Новости Крым.

Главный раввин Севастополя Биньямин Вольф
14 из 24

На каком боку спят евреи, где в Крыму купить кошерное и какой любимый анекдот главного раввина Севастополя Биньямина Вольфа? О серьезном и грустном, праведном и грешном с точки зрения иудаизма мы говорим непосредственно с ним в большом интервью РИА Новости Крым.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму впервые запустили "Школу ответственного отцовства". Тут - не скучные лекции, а живые уроки с практикой. Учат в том числе и как почувствовать малыша, как уловить его настроение, как стать для него опорой с первых минут жизни.

В Крыму впервые запустили Школу ответственного отцовства
15 из 24

В Крыму впервые запустили "Школу ответственного отцовства". Тут - не скучные лекции, а живые уроки с практикой. Учат в том числе и как почувствовать малыша, как уловить его настроение, как стать для него опорой с первых минут жизни.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

С 1 марта в роддомах Крыма будут выдавать подарки новорожденным. В подарке - первая одежда для новорожденных, набор постельного белья, полотенце, мягкие игрушки и детская косметика. Все - крымского производства

Изготовление подарочных комплектов для новорожденных от крымских производителей
16 из 24

С 1 марта в роддомах Крыма будут выдавать подарки новорожденным. В подарке - первая одежда для новорожденных, набор постельного белья, полотенце, мягкие игрушки и детская косметика. Все - крымского производства

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Корреспонденты РИА Новости Крым побывали за кулисами Крымского академического русского драматического театра им. Максима Горького и узнали о тонкостях работы бутафоров, гримеров-постижеров и костюмеров

Театральное закулисье
17 из 24

Корреспонденты РИА Новости Крым побывали за кулисами Крымского академического русского драматического театра им. Максима Горького и узнали о тонкостях работы бутафоров, гримеров-постижеров и костюмеров

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму прошла выставка признанного мэтра крымской акварели Александра Кропко

Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
18 из 24

В Крыму прошла выставка признанного мэтра крымской акварели Александра Кропко

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Фото предоставлено Московским Государственным академическим детским музыкальным театром им. Н. И. Сац

Российская галерея искусств перед открытием музейно-выставочного центра в новом здании в Севастополе представит на временной локации заключительную экспозицию, где впервые в Севастополе покажет уникальные панно мастеров Палеха.

В Севастополе впервые покажут уникальные работы мастеров Палеха
19 из 24

Российская галерея искусств перед открытием музейно-выставочного центра в новом здании в Севастополе представит на временной локации заключительную экспозицию, где впервые в Севастополе покажет уникальные панно мастеров Палеха.

© Фото предоставлено Московским Государственным академическим детским музыкальным театром им. Н. И. Сац
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Максим Дычковский, иконописец , ветеран СВО четыре месяца провел в лагере военнопленных подо Львовом

Максим Дычковский, иконописец , ветеран СВО
20 из 24

Максим Дычковский, иконописец , ветеран СВО четыре месяца провел в лагере военнопленных подо Львовом

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

21 февраля экскурсоводы всего мира отметили свой профессиональный праздник. И какой же туристический Крым без экскурсоводов! Интервью с одним из них - Николаем Русиным

Алуштинский городской экскурсовод Николай Русин
21 из 24

21 февраля экскурсоводы всего мира отметили свой профессиональный праздник. И какой же туристический Крым без экскурсоводов! Интервью с одним из них - Николаем Русиным

© Фото организаторов

В Крыму также, как и во всей России, отпраздновали Масленицу, но по-особому

Празднование Масленицы в Бахчисарайском парке миниатюр
22 из 24

В Крыму также, как и во всей России, отпраздновали Масленицу, но по-особому

© Фото организаторов
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

В феврале и марте зима в Крыму встречается с весной: цветы под снегом - не редкое явление

Цветы в снегу
23 из 24

В феврале и марте зима в Крыму встречается с весной: цветы под снегом - не редкое явление

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Миллионы тюльпанов "созрели" в теплицах к 8 марта

Сбор тюльпанов в теплицах
24 из 24

Миллионы тюльпанов "созрели" в теплицах к 8 марта

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 24

Крым за 12 лет после воссоединения с Россией прошел колоссальный путь развития, уровень и качество жизни крымчан значительно повысились. Об этом журналистам заявил первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки на полуостров

© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира Константинова
2 из 24

Президент России Владимир Путин оценил крымские лимоны и назвал их красивыми во время посещения выставки, посвященной работе Агентства стратегических инициатив с регионами

© Скриншот видео
3 из 24

Глава Крыма Сергей Аксенов вручил госнаграду Республики Крым "За мужество и доблесть" корреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
4 из 24

Благодаря господдержке и модернизации предприятий в 2025 году в Севастополе значительно возросла добыча рыбы, составив более 25 тысяч тонн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города

© Правительство Севастополя
5 из 24

Корреспонденты РИА Новости Крым увидели сами и показали другим, как обучают операторов БПЛА

© РИА Новости Крым
6 из 24

В Ливадийском дворце открылась выставка военкора РИА Новости Крым "Дмитрия Макеева Защитники Отечества"

© РИА Новости Крым
7 из 24

Ученые физико-технического института КФУ имени Вернадского создали уникальные прозрачные магниты и тончайшие магнитные пленки, которые могут совершить революцию в медицине, а также в применении датчиков и мобильной связи

© РИА Новости Крым
8 из 24

В честь Дня защитников Отечества на Военном мемориальном кладбище в Симферополе возложили цветы в память известных и неизвестных солдат, похороненных там

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 24

На территории Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности открыли Аллею славы выпускников – героев СВО. Это студенческий проект инициативного бюджетирования

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 24

Идея заняться кузнечным делом и открыть цех порошковой окраски металла пришла в голову ветерану СВО Алексея Селуянова еще в госпитале. В больничных стенах он провел полгода, залечивая последствия ранения. Вернувшись в родной Судак, собрал команду единомышленников, и они вместе пытаются наладить в городе производство

© РИА Новости Крым
11 из 24

Один из объектов Судакской крепости – так называемую церковь с аркадой – в скором времени будут реставрировать. Распоряжение о разработке проекта восстановления объекта культурного наследия подписал глава Республики Крым Сергей Аксенов

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 24

В Крыму за прошлый год участниками программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" стали 90 человек. На фото: хирург Красногвардейской ЦРБ в селе Восход Аким Щербаков

© РИА Новости Крым
13 из 24

В своем большом интервью о том, что в городе Саки появятся множество маленьких динозавров, РИА Новости Крым рассказала глава администрации Юлия Предыбайло

© Юлия Предыбайло
14 из 24

На каком боку спят евреи, где в Крыму купить кошерное и какой любимый анекдот главного раввина Севастополя Биньямина Вольфа? О серьезном и грустном, праведном и грешном с точки зрения иудаизма мы говорим непосредственно с ним в большом интервью РИА Новости Крым.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
15 из 24

В Крыму впервые запустили "Школу ответственного отцовства". Тут - не скучные лекции, а живые уроки с практикой. Учат в том числе и как почувствовать малыша, как уловить его настроение, как стать для него опорой с первых минут жизни.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
16 из 24

С 1 марта в роддомах Крыма будут выдавать подарки новорожденным. В подарке - первая одежда для новорожденных, набор постельного белья, полотенце, мягкие игрушки и детская косметика. Все - крымского производства

© РИА Новости Крым
17 из 24

Корреспонденты РИА Новости Крым побывали за кулисами Крымского академического русского драматического театра им. Максима Горького и узнали о тонкостях работы бутафоров, гримеров-постижеров и костюмеров

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
18 из 24

В Крыму прошла выставка признанного мэтра крымской акварели Александра Кропко

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
19 из 24

Российская галерея искусств перед открытием музейно-выставочного центра в новом здании в Севастополе представит на временной локации заключительную экспозицию, где впервые в Севастополе покажет уникальные панно мастеров Палеха.

© Фото предоставлено Московским Государственным академическим детским музыкальным театром им. Н. И. Сац
20 из 24

Максим Дычковский, иконописец , ветеран СВО четыре месяца провел в лагере военнопленных подо Львовом

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
21 из 24

21 февраля экскурсоводы всего мира отметили свой профессиональный праздник. И какой же туристический Крым без экскурсоводов! Интервью с одним из них - Николаем Русиным

22 из 24

В Крыму также, как и во всей России, отпраздновали Масленицу, но по-особому

© Фото организаторов
23 из 24

В феврале и марте зима в Крыму встречается с весной: цветы под снегом - не редкое явление

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
24 из 24

Миллионы тюльпанов "созрели" в теплицах к 8 марта

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Заповедники Крыма
31 января, 19:25Фотоленты
Первый месяц 2026 года глазами очевидцев – лучшие фото месяца
 
ФотолентыКрымСергей АксеновСевастопольРыбный промысел в КрымуГерои СВОДемографияСакиВладимир Путин (политик)Агропромышленный комплекс (АПК)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33Ядерное оружие для Киева и Крым в ожидании весны: топ новостей недели
20:15Февральская фотолента от РИА Новости Крым - самое интересное и красивое
20:05В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги
19:35В Севастополе закрыли рейд в третий раз за сутки
19:32В Крыму реорганизовывают территориальные ФНС
19:26Военная операция США и Израиля против Ирана: что известно к этому часу
19:11В Севастополе устранили повреждения в жилых домах после атаки ВСУ
18:51Деньги по биометрии и отдых без паспортов: что ждет россиян в марте
18:43Количество погибших в школе в Иране возросло до 85 человек
18:37Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта - пострадали люди
18:02Россия и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН по Ирану
17:38Рейд в Севастополе снова открыт
17:24В Севастополе отбой воздушной тревоги
17:19Как в Алупке решили вопрос с подтоплением школы – власти
17:07Воздушная тревога объявлена в Севастополе
17:05В Севастополе закрыли рейд
17:01Тело мальчика нашли при расчистке снега в Подмосковье - возбуждено дело
16:58В МЧС рассказали подробности спасения выпавшего с 10 этажа малыша
16:38Ракета попала по школе в Иране - погибли не менее 60 детей
16:30Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с постоянными членами Совбеза
Лента новостейМолния