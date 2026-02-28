https://crimea.ria.ru/20260228/dengi-po-biometrii-i-otdykh-bez-pasportov-chto-zhdet-rossiyan-v-marte-1153553968.html

Деньги по биометрии и отдых без паспортов: что ждет россиян в марте

Деньги по биометрии и отдых без паспортов: что ждет россиян в марте

С марта некоторые россияне получат прибавку к пенсиям, микрозаймы онлайн перестанут быть доступны без биометрии, дачникам выпишут штрафы за ядовитый борщевик,... РИА Новости Крым, 28.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. С марта некоторые россияне получат прибавку к пенсиям, микрозаймы онлайн перестанут быть доступны без биометрии, дачникам выпишут штрафы за ядовитый борщевик, путешественники смогут вернуть невозвратные авиабилеты при задержке рейса, в гостиницу поселят без паспорта, за "коммуналку" разрешат платить позже, прокатное кино станет высоконравственным, а автомобили такси – в основном отечественными.Главные законодательные новшества первого месяца – в подборке РИА Новости Крым.Пенсии и выплатыКаждый новый месяц традиционно дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в феврале, в марте прибавят 100% фиксированной выплаты – 19 169,38 рубля. Пересчет произойдет автоматически, заявлений не нужно.Аналогичный перерасчет ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Со дня установления группы им также полагается двойная фиксированная выплата.Также с 1 марта 2026 года меняется порядок учета алиментов при назначении единого пособия на ребенка. Так, сумма минимальных взносов на содержание, которая записывается в доход семьи при оформлении единого пособия, будет считаться исходя из среднемесячной номинальной зарплаты в субъекте РФ. Сейчас для этого применяют МРОТ в том случае, если представители ребенка не решили вопрос о размере алиментов в суде. В ряде регионов средняя зарплата превышает МРОТ, что, по оценкам экспертов, приведет к увеличению отказов в назначении единого пособия.Для путешественниковС марта в стране вводится четкий критерий вынужденного отказа от полета. При задержке рейса более 30 минут пассажир сможет вернуть деньги за билет даже по невозвратным тарифам. Также с 1 марта ребенку в сопровождении любых взрослых положена пятидесятипроцентная скидка на билет при условии общего бронирования. Раньше это правило распространялось только на родителей. И еще одна хорошая новость для тех, кто летает с детьми. Авиакомпании теперь обязаны сажать родителей и ребенка до 12 лет рядом без дополнительной платы.Также законодатель уточнил правила обеспечения питания и размещения пассажиров при задержках рейса: воду должны предложить через три часа ожидания, питание – по истечении шести, размещение в гостинице – после восьми днем и шести ночью. Талоны на питание выдадут в кафе аэропорта.В части гостиничного бизнеса основное нововведение – возврат полной суммы предоплаты туристу при отмене брони до дня заезда. Отельерам придется внести в договоры с гостями подробные условия бронирования, сроки и порядок отмены и возврата денег.Еще заселится в гостиницы станет проще. Иметь с собой паспорт теперь не обязательно. Его могут заменить водительские права или идентификация МАХ и "Госуслугах". Бронирование через интернет-агрегаторы станет возможным только для объектов, зарегистрированных в едином реестре.Такси и автошколыВ автошколах с марта увеличивается количество обязательных часов практического вождения — с 38 до 42 для категории B. Теоретическую часть теперь разрешено проводить дистанционно. На категории C и D, а также для работы в такси можно будет учиться не только в автошколах, но и в таксо- и автопарках или транспортных комбинатах.В такси теперь могут работать автомобили, произведенные на территории России. Для включения в официальный реестр машина должна либо иметь высокую долю отечественных запчастей, либо быть выпущенной по специальному инвестиционному контракту (СПИК) в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. Пока в списке Минпромторга Lada, "УАЗ", Sollers, Evolute, Voyah, "Москвич", однако он будет расширен. Если машина соответствует необходимым условиям, она допускается в региональный реестр такси, может совершать таксомоторные перевозки и подключаться к агрегаторам.Дачный вопросВид разрешенного использования дачного участка теперь должен строго соответствовать градостроительным планам. Виды могут быть основными, условно разрешенными и вспомогательными. Назначение здания должно соответствовать. При этом виды использования земли, установленные до 1 марта, не обнуляются, поэтому изменение касается только новых собственников. Для остальных владельцев дач фактически ничего не меняется.Еще с первого марта дачников поднимают на борьбу с инвазивными растениями: свои участки придется очищать от опасных зарослей, в первую очередь – ядовитого борщевика. Собственники получат предписания об их обязательной ликвидации, если такие работы еще не произведены. Штрафы за злостных нарушителей могут достигать внушительных сумм — до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 700 тысяч – для юридических.И другие изменения...…для абонентов: крайний срок оплаты коммунальных услуг переносится с 10 на 15 число каждого месяца. Срок получения квитанций сдвинется с первого на пятое число.…для заемщиков: получить микрозайм удаленно станет сложнее. С 1 числа микрофинансовые компании обязаны идентифицировать заемщика через Единую биометрическую систему (ЕБС) при выдаче онлайн-займов до 1 млн рублей. Если в момент дистанционного оформления займа биометрических данных в системе нет, заемщику откажут в выдаче. Мера вводится для борьбы с аферистами.…для рекламодателей: с 1 марта вступают в силу новые требования к использованию иностранных слов в публичной информации для потребителей. Использовать иностранные слова в рекламе и вывесках теперь можно только как дополнение, но основной текст должен быть понятен без словаря. Сверяться предлагают со словарем иностранных слов.…для владельцев сельхозтехники: для освобождения от транспортного налога на тракторы и комбайны придется подавать заявление в налоговую – автоматической льготы больше нет.…для зрителей и слушателей: сервисы онлайн-подписок – кинотеатры, музыкальные и игровые платформы или образовательные курсы – больше не смогут взимать плату за продление подписки с карты клиента без его согласия. Все автоматические списания станут возможны только при подтвержденных реквизитах, а пользователи обязаны получать уведомление о продлении подписки заранее. При этом требования не затронут сервисы по доставке еды и витаминов.Еще с 1 марта фильмам с признаками дискредитации традиционных ценностей могут отказать в получении прокатного удостоверения, уже выданные документы могут отменить. Владельцам аудиовизуальных платформ запретят распространять кино без такого документа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

