Четыре ДТП за полчаса: подробности массовой аварии в Симферополе

Четыре ДТП за полчаса: подробности массовой аварии в Симферополе

На восточном обходе Симферополя вечером в пятницу произошло четыре ДТП с участием 11 легковых авто. Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 28.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. На восточном обходе Симферополя вечером в пятницу произошло четыре ДТП с участием 11 легковых авто. Об этом сообщили в МВД по Крыму.В минздраве РИА Новости Крым сообщили, что в массовой аварии пострадали три человека. Они были доставлены в клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6. После оказания помощи отправлены на амбулаторное лечение.Аварии произошли в период с 21:00 до 21:38. В первом случае 18-летний водитель Lada Granta не справился с управлением и врезался в стоящий Kia Rio. "Водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также пассажир иномарки были доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями", - уточнили правоохранители.Спустя полчаса на этом же участке дороги Lada врезалась в "Москвич". В результате столкновения Lada отбросило в автомобиль Ford.Через пять минут здесь же водитель Chevrolet допустил занос и врезался в Lada. Еще три минуты спустя водитель Mazda столкнулся с попутным авто Hyndai, в результате вторую иномарку отбросило на Renault. После удара французская иномарка столкнулась с Lada Granta."Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения. Правоохранительные органы продолжают проводить проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин ДТП", - добавили в МВД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

