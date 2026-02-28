Рейтинг@Mail.ru
Четыре ДТП за полчаса: подробности массовой аварии в Симферополе
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Четыре ДТП за полчаса: подробности массовой аварии в Симферополе
Четыре ДТП за полчаса: подробности массовой аварии в Симферополе - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Четыре ДТП за полчаса: подробности массовой аварии в Симферополе
На восточном обходе Симферополя вечером в пятницу произошло четыре ДТП с участием 11 легковых авто. Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 28.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. На восточном обходе Симферополя вечером в пятницу произошло четыре ДТП с участием 11 легковых авто. Об этом сообщили в МВД по Крыму.В минздраве РИА Новости Крым сообщили, что в массовой аварии пострадали три человека. Они были доставлены в клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6. После оказания помощи отправлены на амбулаторное лечение.Аварии произошли в период с 21:00 до 21:38. В первом случае 18-летний водитель Lada Granta не справился с управлением и врезался в стоящий Kia Rio. "Водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также пассажир иномарки были доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями", - уточнили правоохранители.Спустя полчаса на этом же участке дороги Lada врезалась в "Москвич". В результате столкновения Lada отбросило в автомобиль Ford.Через пять минут здесь же водитель Chevrolet допустил занос и врезался в Lada. Еще три минуты спустя водитель Mazda столкнулся с попутным авто Hyndai, в результате вторую иномарку отбросило на Renault. После удара французская иномарка столкнулась с Lada Granta."Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения. Правоохранительные органы продолжают проводить проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин ДТП", - добавили в МВД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Новости
Четыре ДТП за полчаса: подробности массовой аварии в Симферополе

В Симферополе за полчаса произошло четыре ДТП с участием 11 машин - МВД

11:45 28.02.2026 (обновлено: 11:57 28.02.2026)
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Симферополе столкнулись 11 машин
В Симферополе столкнулись 11 машин
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. На восточном обходе Симферополя вечером в пятницу произошло четыре ДТП с участием 11 легковых авто. Об этом сообщили в МВД по Крыму.
В минздраве РИА Новости Крым сообщили, что в массовой аварии пострадали три человека. Они были доставлены в клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6. После оказания помощи отправлены на амбулаторное лечение.
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Симферополе столкнулись 11 машин
В Симферополе столкнулись 11 машин
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
В Симферополе столкнулись 11 машин
Аварии произошли в период с 21:00 до 21:38. В первом случае 18-летний водитель Lada Granta не справился с управлением и врезался в стоящий Kia Rio.
"Водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также пассажир иномарки были доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями", - уточнили правоохранители.
Спустя полчаса на этом же участке дороги Lada врезалась в "Москвич". В результате столкновения Lada отбросило в автомобиль Ford.
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Симферополе столкнулись 11 машин
В Симферополе столкнулись 11 машин
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
В Симферополе столкнулись 11 машин
Через пять минут здесь же водитель Chevrolet допустил занос и врезался в Lada.
Еще три минуты спустя водитель Mazda столкнулся с попутным авто Hyndai, в результате вторую иномарку отбросило на Renault. После удара французская иномарка столкнулась с Lada Granta.
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Симферополе столкнулись 11 машин
В Симферополе столкнулись 11 машин
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
В Симферополе столкнулись 11 машин
"Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения. Правоохранительные органы продолжают проводить проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин ДТП", - добавили в МВД.
Лента новостейМолния