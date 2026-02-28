https://crimea.ria.ru/20260228/boris-tezikov--biografiya-1153571822.html
Борис Тезиков – биография
Борис Борисович Тезиков родился 22 сентября 1960 года в семье знаменитого деятеля циркового искусства Бориса Николаевича Тезикова, который внес огромный вклад в развитие циркового дела в Крыму.Симферопольский цирк, который сейчас носит имя Бориса Николаевича, Борис Борисович возглавлял с 1997 года.Борис Тезиков после окончания Московского циркового училища 25 лет выступал на манеже как жонглер, работал в том числе в Мексике.22 сентября 2025 года директор отметил юбилей – 65 лет. Коллектив "Симферопольского госцирка имени Б.Тезикова" в поздравительном тексте писал, что жизненный путь Бориса Борисовича – это яркий пример преданности делу, любви к искусству и людям.В канун 65-летия Борис Борисович был удостоен почетного звания "Народный артист Республики Крым".Борис Борисович умер в возрасте 65 лет.
Борис Борисович Тезиков родился 22 сентября 1960 года в семье знаменитого деятеля циркового искусства Бориса Николаевича Тезикова, который внес огромный вклад в развитие циркового дела в Крыму.
Симферопольский цирк, который сейчас носит имя Бориса Николаевича, Борис Борисович возглавлял с 1997 года.
Борис Тезиков после окончания Московского циркового училища 25 лет выступал на манеже как жонглер, работал в том числе в Мексике.
22 сентября 2025 года директор отметил юбилей – 65 лет. Коллектив "Симферопольского госцирка имени Б.Тезикова" в поздравительном тексте писал, что жизненный путь Бориса Борисовича – это яркий пример преданности делу, любви к искусству и людям.
В канун 65-летия Борис Борисович был удостоен почетного звания "Народный артист Республики Крым".
Борис Борисович умер
в возрасте 65 лет.