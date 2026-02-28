Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта - пострадали люди - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260228/bespilotnik-udaril-po-aeroportu-kuveyta---postradali-lyudi-1153576468.html
Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта - пострадали люди
Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта - пострадали люди - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта - пострадали люди
Служба гражданской авиации Кувейта сообщила об ударе беспилотника по международному столичному аэропорту, есть пострадавшие и повреждена инфраструктура. РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T18:37
2026-02-28T18:37
кувейт
иран
новости
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1c/1153576353_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_dce989f3da587f8f81073ef6854727d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Служба гражданской авиации Кувейта сообщила об ударе беспилотника по международному столичному аэропорту, есть пострадавшие и повреждена инфраструктура.США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.Примечательно, что удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260228/raketa-popala-po-shkole-v-irane---pogibli-ne-menee-60-detey-1153574017.html
кувейт
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1c/1153576353_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_3b956c77dd1e719df82f7b0bbbb539dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кувейт, иран, новости, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша
Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта - пострадали люди

Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта, есть пострадавшие - служба гражданской авиации

18:37 28.02.2026
 
© РИА Новости . А. Игнатов / Перейти в фотобанкВид на город Эль-Кувейт сверху. Архивное фото
Вид на город Эль-Кувейт сверху. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости . А. Игнатов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Служба гражданской авиации Кувейта сообщила об ударе беспилотника по международному столичному аэропорту, есть пострадавшие и повреждена инфраструктура.
"Беспилотник ударил по международному аэропорту Кувейта, в результате чего работники получили легкие травмы, пассажирский терминал T1 - незначительные повреждения", - говорится в заявлении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Примечательно, что удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дополняется
Ракета попала по школе в Иране - погибли не менее 60 детей
 
КувейтИранНовостиОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и США
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43Количество погибших в школе в Иране возросло до 85 человек
18:37Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта - пострадали люди
18:02Россия и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН по Ирану
17:38Рейд в Севастополе снова открыт
17:24В Севастополе отбой воздушной тревоги
17:19Как в Алупке решили вопрос с подтоплением школы – власти
17:07Воздушная тревога объявлена в Севастополе
17:05В Севастополе закрыли рейд
17:01Тело мальчика нашли при расчистке снега в Подмосковье - возбуждено дело
16:58В МЧС рассказали подробности спасения выпавшего с 10 этажа малыша
16:38Ракета попала по школе в Иране - погибли не менее 60 детей
16:30Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с постоянными членами Совбеза
16:27В горах Крыма мужчина травмировал ногу и застрял в лесу
16:14Удары США по Ирану – сколько продлится кампания: прогноз эксперта
15:55Несколько сотен пропавших без вести бойцов СВО нашли живыми в плену
15:39Глава МИД Ирана сообщил о срочных планах созыва Совбеза ООН
15:15Крымский мост сейчас - что происходит
14:50Борис Тезиков – биография
14:39Удары США и Израиля по Ирану – реакция России
14:17В Севастополе ремонтируют построенный в 1937 году корпус начальной школы
Лента новостейМолния