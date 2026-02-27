Рейтинг@Mail.ru
За взятку в 30 млн задержан зампредседателя правления "Газпром нефть" - РИА Новости Крым, 27.02.2026
За взятку в 30 млн задержан зампредседателя правления "Газпром нефть"
За взятку в 30 млн задержан зампредседателя правления "Газпром нефть" - РИА Новости Крым, 27.02.2026
За взятку в 30 млн задержан зампредседателя правления "Газпром нефть"
Заместитель председателя правления "Газпром нефть" задержан по подозрению в получении взяток. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 27.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Заместитель председателя правления "Газпром нефть" задержан по подозрению в получении взяток. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В период с 2021 по 2022 год злоумышленник, который на тот момент занимал должность директора филиала "Газпром инвест", неоднократно получал незаконные вознаграждения от руководителей коммерческих организаций. Взятки в виде моторной лодки и квартиры в Сочи на общую сумму почти 30 млн рублей были переданы ему за заключение контрактов на выполнение подрядных работ и общее покровительство", - уточнила Волк.По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.Ранее сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Крыма при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в похищении более 172 млн рублей при реконструкции набережной имени Валентины Терешковой и прилегающего к ней сквера имени Караева в Евпатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму арестовали жителя Мариуполя за крупное мошенничествоДвадцатилетнего крымчанина будут судить за обман пенсионеркиНа Кубани подросток отдал мошенникам 10 млн рублей за "спасение" матери
За взятку в 30 млн задержан зампредседателя правления "Газпром нефть"

Зампред правления "Газпром нефть" задержан за взятки моторной лодкой и квартирой в Сочи

11:38 27.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Заместитель председателя правления "Газпром нефть" задержан по подозрению в получении взяток. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В период с 2021 по 2022 год злоумышленник, который на тот момент занимал должность директора филиала "Газпром инвест", неоднократно получал незаконные вознаграждения от руководителей коммерческих организаций. Взятки в виде моторной лодки и квартиры в Сочи на общую сумму почти 30 млн рублей были переданы ему за заключение контрактов на выполнение подрядных работ и общее покровительство", - уточнила Волк.
По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.
Ранее сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Крыма при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в похищении более 172 млн рублей при реконструкции набережной имени Валентины Терешковой и прилегающего к ней сквера имени Караева в Евпатории.
