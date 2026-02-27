https://crimea.ria.ru/20260227/za-vzyatku-v-30-mln-zaderzhan-zampredsedatelya-pravleniya-gazprom-neft-1153548691.html
За взятку в 30 млн задержан зампредседателя правления "Газпром нефть"
За взятку в 30 млн задержан зампредседателя правления "Газпром нефть" - РИА Новости Крым, 27.02.2026
За взятку в 30 млн задержан зампредседателя правления "Газпром нефть"
Заместитель председателя правления "Газпром нефть" задержан по подозрению в получении взяток. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T11:38
2026-02-27T11:38
2026-02-27T11:38
ирина волк
мвд по республике крым
взятка
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_156df4e94260fc1d354d8dbf724653c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Заместитель председателя правления "Газпром нефть" задержан по подозрению в получении взяток. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В период с 2021 по 2022 год злоумышленник, который на тот момент занимал должность директора филиала "Газпром инвест", неоднократно получал незаконные вознаграждения от руководителей коммерческих организаций. Взятки в виде моторной лодки и квартиры в Сочи на общую сумму почти 30 млн рублей были переданы ему за заключение контрактов на выполнение подрядных работ и общее покровительство", - уточнила Волк.По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.Ранее сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Крыма при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в похищении более 172 млн рублей при реконструкции набережной имени Валентины Терешковой и прилегающего к ней сквера имени Караева в Евпатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму арестовали жителя Мариуполя за крупное мошенничествоДвадцатилетнего крымчанина будут судить за обман пенсионеркиНа Кубани подросток отдал мошенникам 10 млн рублей за "спасение" матери
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_19735457b22b3f440bf424c2cbbf1612.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина волк, мвд по республике крым, взятка, происшествия, новости
За взятку в 30 млн задержан зампредседателя правления "Газпром нефть"
Зампред правления "Газпром нефть" задержан за взятки моторной лодкой и квартирой в Сочи