ВСУ ракетами обстреляли Белгород - без света 60 тысяч человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В результате очередного массированного ракетного обстрела объектов энергетики Белгорода почти 60 тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Он подчеркнул, что детские сады, школы будут работать. Эти учреждения переведены на резервную генерацию. Вместе с тем, он отметил, что перевести весь Белгород на альтернативное питание сейчас невозможно.По его информации, за последнюю неделю власти области провели более 50 занятий по гражданской защите. Такие меры позволят сформировать навыки на уровне автоматизма и в критические моменты максимально эффективно помогать тем, кто попал в беду.По словам мэра города Валентина Демидова, последствия ракетного обстрела серьезные, оценка повреждений еще идет. Как сообщалось, украинские боевики в ночь на понедельник нанесли массированные ракетные удары по Белгороду и округу – серьезно была повреждена энергетическая инфраструктура, отмечались перебои с подачей электричества, воды и тепла в дома жителей.Также 21 февраля в результате обстрелов ВСУ в Белгородской области пострадала трехлетняя девочка. Дрон атаковал гражданскую машину в районе хутора Красиво Борисовского округа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по жилым домам в Энергодаре – что известно11 человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в УдмуртииАтака ВСУ на Краснодар – ранен мужчина

