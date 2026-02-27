https://crimea.ria.ru/20260227/vosem-udarov-vozmezdiya-naneseno-po-ukraine--chto-porazheno-1153550020.html

Восемь ударов возмездия нанесено по Украине – что поражено

Вооруженные силы России нанесли два массированных и шесть групповых ударов по украинской "оборонке" и объектам топливной и транспортной инфраструктуры. Об этом... РИА Новости Крым, 27.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли два массированных и шесть групповых ударов по украинской "оборонке" и объектам топливной и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, разбиты объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, уточнили в оборонном ведомстве.Также в пятницу стало известно, что Вооруженные силы России выбили украинские формирования из населенного пункта Краснознаменка в Днепропетровской области. 25 февраля российские военнослужащие взяли под контроль село Графское в Харьковской области. 24 февраля бойцы группировки "Восток" освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области.

2026

новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу