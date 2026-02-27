Восемь ударов возмездия нанесено по Украине – что поражено

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли два массированных и шесть групповых ударов по украинской "оборонке" и объектам топливной и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, разбиты объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, уточнили в оборонном ведомстве.Также в пятницу стало известно, что Вооруженные силы России выбили украинские формирования из населенного пункта Краснознаменка в Днепропетровской области. 25 февраля российские военнослужащие взяли под контроль село Графское в Харьковской области. 24 февраля бойцы группировки "Восток" освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки оружия и техники в зону СВО выросли на десятки процентовВоины с большой буквы: в Крыму поздравили "вежливых людей"Отважные и дерзкие: Путин поздравил бойцов Сил спецопераций
12:52 27.02.2026 (обновлено: 12:55 27.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли два массированных и шесть групповых ударов по украинской "оборонке" и объектам топливной и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны.
"С 21 по 27 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесены два массированных и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины", – сказано в сообщении.
Кроме того, разбиты объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, уточнили в оборонном ведомстве.
Также в пятницу стало известно, что Вооруженные силы России выбили украинские формирования из населенного пункта Краснознаменка в Днепропетровской области. 25 февраля российские военнослужащие взяли под контроль село Графское в Харьковской области. 24 февраля бойцы группировки "Восток" освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области.
