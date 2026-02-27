https://crimea.ria.ru/20260227/voiny-s-bolshoy-bukvy-v-krymu-pozdravili-vezhlivykh-lyudey-1153534574.html

Воины с большой буквы: в Крыму поздравили "вежливых людей"

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Для крымчан День Сил специальных операций России наполнен особым смыслом, ведь 12 лет назад эти бойцы защитили жителей от агрессии украинских нацистов, обеспечили безопасность и порядок на полуострове в переломный период февраля-марта 2014 года. Об этом заявил глава республики в поздравлении воинов ССО.Сегодня бойцы Сил спецопераций борются с врагом на фронте, эти дерзкие воины, которые действуют точно и стремительно, становятся настоящим кошмаром для противника, акцентировал Аксенов.Председатель парламента республики Владимир Константинов добавил, что с 27 февраля 2014 года бойцы ССО приступили к выполнению задач по защите Крымского полуострова, за что жители благодарны каждому из них."Во многом это поспособствовало мирному, бескровному возвращению полуострова в Россию. Крымчане благодарны за это", - написал он, выразив уверенность, что и Победа на фронтах СВО неизбежно будет за Россией.Подразделения Сил специальных операций (ССО) оснащены самым современным оружием и техникой и находятся в авангарде российской армии. Об этом в своем поздравлении бойцов с профессиональным праздником сказал президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

