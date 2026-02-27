Рейтинг@Mail.ru
Воины с большой буквы: в Крыму поздравили "вежливых людей" - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260227/voiny-s-bolshoy-bukvy-v-krymu-pozdravili-vezhlivykh-lyudey-1153534574.html
Воины с большой буквы: в Крыму поздравили "вежливых людей"
Воины с большой буквы: в Крыму поздравили "вежливых людей" - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Воины с большой буквы: в Крыму поздравили "вежливых людей"
Для крымчан День Сил специальных операций России наполнен особым смыслом, ведь 12 лет назад эти бойцы защитили жителей от агрессии украинских нацистов,... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T08:34
2026-02-27T08:34
крым
сергей аксенов
владимир константинов
день сил специальных операций
праздники и памятные даты
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111799/27/1117992742_0:32:960:572_1920x0_80_0_0_bbb1e775ec9d96e1c0580c58e6457fad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Для крымчан День Сил специальных операций России наполнен особым смыслом, ведь 12 лет назад эти бойцы защитили жителей от агрессии украинских нацистов, обеспечили безопасность и порядок на полуострове в переломный период февраля-марта 2014 года. Об этом заявил глава республики в поздравлении воинов ССО.Сегодня бойцы Сил спецопераций борются с врагом на фронте, эти дерзкие воины, которые действуют точно и стремительно, становятся настоящим кошмаром для противника, акцентировал Аксенов.Председатель парламента республики Владимир Константинов добавил, что с 27 февраля 2014 года бойцы ССО приступили к выполнению задач по защите Крымского полуострова, за что жители благодарны каждому из них."Во многом это поспособствовало мирному, бескровному возвращению полуострова в Россию. Крымчане благодарны за это", - написал он, выразив уверенность, что и Победа на фронтах СВО неизбежно будет за Россией.Подразделения Сил специальных операций (ССО) оснащены самым современным оружием и техникой и находятся в авангарде российской армии. Об этом в своем поздравлении бойцов с профессиональным праздником сказал президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111799/27/1117992742_102:0:955:640_1920x0_80_0_0_97d53659409e620560c2366ec95a57bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, владимир константинов, день сил специальных операций, праздники и памятные даты, новости крыма
Воины с большой буквы: в Крыму поздравили "вежливых людей"

Власти Крыма поблагодарили бойцов Сил специальных операций за мир на полуострове

08:34 27.02.2026
 
© Фото со страницы Сергея Аксенова на FacebookВежливые люди
Вежливые люди
© Фото со страницы Сергея Аксенова на Facebook
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Для крымчан День Сил специальных операций России наполнен особым смыслом, ведь 12 лет назад эти бойцы защитили жителей от агрессии украинских нацистов, обеспечили безопасность и порядок на полуострове в переломный период февраля-марта 2014 года. Об этом заявил глава республики в поздравлении воинов ССО.

"Воины с большой буквы. 12 лет назад бойцы ССО защитили Крым от агрессии украинских нацистов. "Вежливые люди" сохранили тысячи жизней, не допустили кровопролития на нашей земле, обеспечили безопасность людей и возможность для проведения исторического референдума о воссоединении с Россией", - написал он в своем Telegram-канале.

Сегодня бойцы Сил спецопераций борются с врагом на фронте, эти дерзкие воины, которые действуют точно и стремительно, становятся настоящим кошмаром для противника, акцентировал Аксенов.
Председатель парламента республики Владимир Константинов добавил, что с 27 февраля 2014 года бойцы ССО приступили к выполнению задач по защите Крымского полуострова, за что жители благодарны каждому из них.
"Во многом это поспособствовало мирному, бескровному возвращению полуострова в Россию. Крымчане благодарны за это", - написал он, выразив уверенность, что и Победа на фронтах СВО неизбежно будет за Россией.
Подразделения Сил специальных операций (ССО) оснащены самым современным оружием и техникой и находятся в авангарде российской армии. Об этом в своем поздравлении бойцов с профессиональным праздником сказал президент России Владимир Путин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСергей АксеновВладимир КонстантиновДень Сил специальных операцийПраздники и памятные датыНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:34Воины с большой буквы: в Крыму поздравили "вежливых людей"
08:18В Крыму мокрый снег и перепады температур – обстановка на дорогах
07:59Подросток и шестеро взрослых погибли при взрыве в кафе в Казахстане
07:47Отважные и дерзкие: Путин поздравил бойцов Сил спецопераций
07:2495 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России
07:0810 пассажирских поездов задерживаются на пути в Крым и из Крыма
06:41Когда достроят новый кампус КФУ в Симферополе
06:19"Это уже знак качества": в Севастополе оценили новые санкции Зеленского
06:08Крымский мост – обстановка сейчас
05:53Крымский мост был закрыт для проезда всю ночь
00:01Снег и гололед: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 27 февраля
23:38Над Крымом снова отработала ПВО
23:14В Подмосковье на пожаре погиб годовалый ребенок
23:04В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды
22:07Обмен телами погибших и письмо Орбана Зеленскому: главное за день
21:43Парад планет 28 февраля: что будет видно и при каких условиях
21:31В Крыму мошенники незаконно завладели тремя квартирами и получили срок
21:22Афганистан заявил о начале операции возмездия против Пакистана
21:09РФ и Украина не могут договориться: что кроется за "удивлением" Трампа
Лента новостейМолния