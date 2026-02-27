https://crimea.ria.ru/20260227/vlasti-kubani-prosyat-isklyuchit-8-plyazhey-anapy-iz-zony-chs-1153551191.html
Власти Кубани просят исключить 8 пляжей Анапы из зоны ЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к вице-премьеру РФ Виталию Савельеву с просьбой рассмотреть возможность исключить из зоны ЧС восемь пляжных территорий Анапы в случае получения положительного заключения Роспотребнадзора. Об этом Кондратьев написал в своем Telegram-канале.Кондратьев подчеркнул, что это важно для проведения курортного сезона, поскольку в прошлом году закрытие пляжей привело к сокращению турпотока на 50 процентов. "Наша задача - приложить все усилия для проведения полноценного курортного сезона в этом году", - подчеркнул он.Также Кондратьев сообщил, что на тестовом участке протяженностью в 1 км в селе Витязево арендатор пляжа начал отсыпку дополнительного слоя песка толщиной не менее 50 см. Он максимально схож по составу с природным песком на этих пляжах. Для отсыпки тестового участка потребуется около 45 тыс. кубометров песка, работы планируют завершить за две недели."При положительном заключении Роспотребнадзора, по итогам отсыпки этих пляжных территорий обратился с просьбой распространить этот способ восстановления на других песчаных пляжах, попавших в зону ЧС", - заключил Кондратьев.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.В декабре 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике завершили утилизацию отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, и всего на многоэтапную переработку передали около 911 тонн отходов, а не поддающиеся биологической утилизации отходы направлены на термическое обезвреживание на спецплощадку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Кубани требуют 34 млрд рублей с владельцев танкеров "Волгонефть"В Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеров
