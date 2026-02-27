Рейтинг@Mail.ru
Власти Кубани просят исключить 8 пляжей Анапы из зоны ЧС - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260227/vlasti-kubani-prosyat-isklyuchit-8-plyazhey-anapy-iz-zony-chs-1153551191.html
Власти Кубани просят исключить 8 пляжей Анапы из зоны ЧС
Власти Кубани просят исключить 8 пляжей Анапы из зоны ЧС - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Власти Кубани просят исключить 8 пляжей Анапы из зоны ЧС
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к вице-премьеру РФ Виталию Савельеву с просьбой рассмотреть возможность исключить из зоны ЧС восемь... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T13:35
2026-02-27T13:35
вениамин кондратьев
краснодарский край
анапа
курортный сезон
пляжи
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/12/1142729821_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7d5cafce4eabe6216c58b6775d20f5b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к вице-премьеру РФ Виталию Савельеву с просьбой рассмотреть возможность исключить из зоны ЧС восемь пляжных территорий Анапы в случае получения положительного заключения Роспотребнадзора. Об этом Кондратьев написал в своем Telegram-канале.Кондратьев подчеркнул, что это важно для проведения курортного сезона, поскольку в прошлом году закрытие пляжей привело к сокращению турпотока на 50 процентов. "Наша задача - приложить все усилия для проведения полноценного курортного сезона в этом году", - подчеркнул он.Также Кондратьев сообщил, что на тестовом участке протяженностью в 1 км в селе Витязево арендатор пляжа начал отсыпку дополнительного слоя песка толщиной не менее 50 см. Он максимально схож по составу с природным песком на этих пляжах. Для отсыпки тестового участка потребуется около 45 тыс. кубометров песка, работы планируют завершить за две недели."При положительном заключении Роспотребнадзора, по итогам отсыпки этих пляжных территорий обратился с просьбой распространить этот способ восстановления на других песчаных пляжах, попавших в зону ЧС", - заключил Кондратьев.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.В декабре 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике завершили утилизацию отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, и всего на многоэтапную переработку передали около 911 тонн отходов, а не поддающиеся биологической утилизации отходы направлены на термическое обезвреживание на спецплощадку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Кубани требуют 34 млрд рублей с владельцев танкеров "Волгонефть"В Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеров
краснодарский край
анапа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/12/1142729821_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_15fff37b2b0d55a5865c506fe9c3bc18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вениамин кондратьев, краснодарский край, анапа, курортный сезон, пляжи, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, экология
Власти Кубани просят исключить 8 пляжей Анапы из зоны ЧС

Власти Кубани просят исключить 8 пляжей Анапы из зоны ЧС после разлива нефти из танкеров

13:35 27.02.2026
 
© Telegram_канал: мэрия АнапыОчистка пляжа в Анапе
Очистка пляжа в Анапе
© Telegram_канал: мэрия Анапы
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к вице-премьеру РФ Виталию Савельеву с просьбой рассмотреть возможность исключить из зоны ЧС восемь пляжных территорий Анапы в случае получения положительного заключения Роспотребнадзора. Об этом Кондратьев написал в своем Telegram-канале.
"Это восемь пляжных территорий - от села Большой Утриш до "Высокого берега". За последние полгода там не было зафиксировано новых выбросов, морская вода отвечает всем требованиям. В случае положительного заключения Роспотребнадзора попросил вице-премьера страны Виталия Геннадьевича Савельева рассмотреть возможность исключения этих пляжей из зоны ЧС и последующего их открытия", - говорится в сообщении.
Кондратьев подчеркнул, что это важно для проведения курортного сезона, поскольку в прошлом году закрытие пляжей привело к сокращению турпотока на 50 процентов.
"Наша задача - приложить все усилия для проведения полноценного курортного сезона в этом году", - подчеркнул он.
Также Кондратьев сообщил, что на тестовом участке протяженностью в 1 км в селе Витязево арендатор пляжа начал отсыпку дополнительного слоя песка толщиной не менее 50 см. Он максимально схож по составу с природным песком на этих пляжах. Для отсыпки тестового участка потребуется около 45 тыс. кубометров песка, работы планируют завершить за две недели.
"При положительном заключении Роспотребнадзора, по итогам отсыпки этих пляжных территорий обратился с просьбой распространить этот способ восстановления на других песчаных пляжах, попавших в зону ЧС", - заключил Кондратьев.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
В декабре 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике завершили утилизацию отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, и всего на многоэтапную переработку передали около 911 тонн отходов, а не поддающиеся биологической утилизации отходы направлены на термическое обезвреживание на спецплощадку.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Власти Кубани требуют 34 млрд рублей с владельцев танкеров "Волгонефть"
В Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами
В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеров
 
Вениамин КондратьевКраснодарский крайАнапаКурортный сезонПляжиРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеЭкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:48Афганистан нанес удар по "ядерному центру" Пакистана
14:42Схема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников
14:24Они будут жить вечно: в Симферополе открыли Аллею памяти героев СВО
14:03В Севастополе люди неделю живут без стекол после атаки ВСУ
13:50Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом
13:35Власти Кубани просят исключить 8 пляжей Анапы из зоны ЧС
13:27Ракетная атака на Таганрог – повреждена многоэтажка
13:05Группа туристов на снегоходах пропала в Пермском крае - возбуждено дело
12:58Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
12:52Восемь ударов возмездия нанесено по Украине – что поражено
12:35В Севастополе закрыли рейд
12:32Краснознаменка в Днепропетровской области перешла под контроль России
12:15Семь поездов задерживаются на пути в Крым и обратно – перевозчик
12:09Ситуация в Белгороде после атаки ВСУ – когда дадут свет
12:02В Крыму осудили организаторов незаконной миграции
11:38За взятку в 30 млн задержан зампредседателя правления "Газпром нефть"
11:29Феодосия и пригород частично обесточены
11:19Поддержка семей с бизнесом и ЖКХ - главное из поручений Путина
11:02В Крыму проведут инвентаризацию более 20 га виноградников
10:50Прокуратура защитит права пассажиров поездов в Крым
Лента новостейМолния